Белый дом передумал приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", – СМИ

Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Это должно было произойти еще до разговора политика с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако Вашингтон якобы передумал после смены руководства "Нафтогаза".

Почему украинского президента не пригласят в США

Зеленского планировали пригласить в Вашингтон до 16 июня. Ведь именно на эту дату запланирована встреча американского и российского президентов. Такую информацию изданию сообщил источник в Администрации главы США.

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Белый дом отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". Этот шаг вызвал обеспокоенность в Администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией,

– говорится в сообщении.

Ранее Зеленский предполагал, что консультации с Байденом до встречи с Путиным могут и не состояться из-за плотного графика. В то же время он подчеркнул, что такой выбор будет только за США и если встречи не будет, то это станет "большой ошибкой".

В ответ на вопрос, что будет означать, если Байден встретится с Путиным раньше, чем с Зеленским, президент сказал: "Это ответ и геополитическое видение: есть "империи", есть великие государства мира, а есть все остальные".

Что известно о кадровых изменениях в "Нафтогазе"

28 апреля правительство уволило Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Новым главой компании назначили Юрия Витренко.

Из-за этого члены наблюдательного совета компании подали в отставку. Впоследствии, по просьбе правительства, они согласились работать до завершения конкурса на должности новых.

Европейский Союз и международные организации призвали Украину соблюдать нормы корпоративного управления. Они призвали Киев подтвердить свой курс на реформы.

Впоследствии 3 ключевых сотрудников покинули компанию. Это – директор по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами Алена Осмоловская, советник главы правления Лана Зеркаль, а также советник предыдущего главы правления Вадим Гламаздин.