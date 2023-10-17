Белый дом подтвердил, что Украина получила ATACMS с дальностью действия до 165 километров

Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью действия до 165 км. Белый дом официально подтвердил информацию.

В США подчеркнули, что это должно повысить боевые возможности Украины. В то же время передача ATACMS не повлечет за собой риска военных возможностей Украины.

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США недавно предоставили Украине тип ATACMS, способный работать на дальности до 165 километров. Мы считаем, что это обеспечит значительное повышение боевых возможностей Украины без риска нашей военной готовности,

– говорится в сообщении.

ATACMS в Украине – главное

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS в ходе вечернего обращения 17 октября. Украинский лидер дал понять: они отработали – точно. Через несколько часов Валерий Залужный показал мощную работу ATACMS. Просмотреть кадры можно здесь.

Впоследствии в Офисе Президента объявили о начале новой главы в истории войны России с Украиной. Теперь для оккупантов нет относительно безопасного места на временно оккупированных территориях. Враг не имеет там никакого будущего. Украинские герои освободят все населенные пункты, и вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для людей.