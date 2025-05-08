В Ватикане увидели белый дым: нового Папу Римского уже избрали

В Ватикане 7 мая на конклаве собрались 133 кардинала Римско-католической церкви, чтобы избрать нового понтифика. Из дымохода Сикстинской капеллы 8 мая пошел белый дым, а это значит, что новый Папа Римский был уже избран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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В Ватикане пошел белый дым из Сикстинской капеллы

Журналисты Sky News в 19:08 сообщили, что из дымохода над Сикстинской капеллой начинает выходить белый дым. Это означает, что новый понтифик был избран.

Это произошло на второй день конклава. В то же время имя нового Папы Римского пока неизвестно.

Корреспонденты отмечают, что толпа приветствует решение кардиналов, а на площади Святого Петра раздаются аплодисменты и овации.



Из Сикстинской капеллы пошел белый дым / Фото Sky News

К слову, по традиции конклав происходит в Сикстинской капелле в несколько туров. Кардиналы выбирают нового Папу Римского в полной изоляции от внешнего мира.

Если после проведенного тура голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, из дымохода капеллы идет черный дым. А когда все же понтифика было избрано, то – белый.

В обоих случаях кардиналы сжигают бюллетени, использованные во время голосования. Ранее, если тур завершался без победителя, к бумагам добавляли уголь или смолу, а в случае избрания Папы – сырую солому.

Начиная с 2005 года, для создания дыма применяют специальные химические смеси: черный дым образует сочетание перхлората калия, антрацена и серы, а белый - бертолетовая соль, лактоза и канифоль.

К слову, конклав в Ватикане начался 7 мая, в Сикстинской капелле собралось более 130 кардиналов. Однако в тот день нового Папу Римского не смогли избрать – из дымохода капеллы пошел черный дым.

Также Папу Римского не избрали и в первой половине 8 мая. Два раунда голосования не принесли результатов, поэтому кардиналы должны были вернуться днем для проведения еще двух раундов.

Стоит отметить, что в Сикстинской капелле священнослужители должны были оставаться до тех пор, пока не выбрали бы нового понтифика. Интересно, что Франциска также выбрали на второй день конклава.