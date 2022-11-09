Крым скоро вернется в Украину, а Россию ждет распад: большое интервью с Беном Ходжесом

Какой бы холодной ни была зима, украинским военным на поле боя будет легче, чем российским оккупантам. За ВСУ стоят 50 стран мира и командование, которое занимается своими солдатами, отмечает американский генерал Бен Ходжес. Тем временем на россиян всем плевать.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 каналу рассказал о развитии боевых действий на Юге, оценил угрозу открытия второго фронта после освобождения Херсона и спрогнозировал вероятный распад России. Генерал США восхищается как украинский Генштаб действует на фронте. Ходжес убежден – Украина освободит все временно оккупированные территории до следующего лета 2023 года.

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Украинский Генштаб действует очень профессионально, – Ходжес о ситуации на Юге

Сейчас мы наблюдаем, как россияне отвели командование по правому берегу на левый берег Днепра, а также некоторые боеспособные подразделения. В Херсон перебрасывают тысячи мобилизованных, которыми уплотняют оборону города. Каким вы видите дальнейшее развитие событий в Херсонской области?

Что касается Херсона, то есть 3 или 4 критические точки. Во-первых, меня поражает, как украинский Генштаб действует на фронте, как они методично и профессионально уменьшают российские возможности и вытесняют российские силы, все еще находящиеся на правом берегу Днепра. Уничтожение мостов делает снабжение российских войск очень усложненным, а также делает невозможным вывоз тяжелого вооружения. Кроме того, Генштаб не бросает свои войска в кровавую мясорубку раньше, чем положено.

Во-вторых, Россия последовательно выгоняет украинских мирных жителей и депортирует их. Мы уже знаем о минимум миллионе депортированных. Только из Херсона россияне вывезли от 70 до 100 тысяч человек. Об этом нельзя забывать.

В третьих, россияне готовят линию обороны на обоих берегах Днепра. Они забрали гражданских, чтобы расчистить себе путь. Похоже, что россияне заменяют своих десантников на мобилизованных, чтобы использовать их как "пушечное мясо". Они строят новую линию обороны на левом берегу Днепра, где у них лучшие позиции. В этом плане россияне не глупы.

Когда украинцы зачистят Херсон на правом берегу, смогут подтянуть туда "Хаймарсы" и уничтожать российскую логистику и оборонные сооружения ближе к Крыму. И это будет хорошо. Но все же нужно еще перебраться через реку. Генштаб, конечно, в курсе всего этого и подойдет к следующей фазе так же взвешенно, как делал это раньше.

Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео

Не готовят ли россияне ловушку для ВСУ в Херсоне и выгоден ли им сценарий уличных боев в городе?

Генштаб и командование на местах в курсе такой возможности. Еще раз скажу, насколько я поражен тем, как ваш Генштаб планирует и производит операции. Они сделают все, чтобы минимизировать риск для солдат, минимизировать потери. Я уверен, что они не хотят превращать Херсон в Мариуполь, который россияне стерли с лица земли. Россияне, конечно, хотели бы этого – чтобы от Херсона и следа не осталось. Здесь я верю тому, что говорит украинское командование – что они будут очень осторожно к этому подходить.

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Для россиян потеря Херсона будет очень болезненной, так что ожидать от них можно чего угодно. Разведка прогнозирует, что оккупанты могут привлечь отведенные с Херсонщины подразделения на Запорожском направлении или даже перебросить их для формирования ударного кулака со стороны Беларуси. Как вы видите действия россиян после освобождения Херсона? Может ли это подтолкнуть Путина полноценно и открыто вовлечь Беларусь в войну?

Беларусь не вступит в войну. Они не смогут ничего поделать. 10 батальонных тактических групп, которые они имеют, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали. Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же это будут мобилизованные силы, а не ветераны.

Я не уверен, что из Беларуси может прийти какая-то серьезная угроза. Лукашенко делает то, что имеет, чтобы удержать некую видимость независимости. Я верю, что он знает – если пошлет свои войска на войну с Украиной, то внутри самой Беларуси начнется восстание. Я не думаю, что у белорусов есть хотя бы какое-то желание сражаться против Украины.

Крым освободят до конца лета-2023

Каковы последствия для Украины, если Россия сможет открыть второй фронт со стороны Беларуси? Они атакуют Киев или западные области? Как вы считаете, реальны ли эти сценарии, и есть ли вообще шансы у россиян или белорусов продвинуться хоть на 5 километров вглубь после 8-месячной подготовки ВСУ?

На войне может быть все. Но опять же я сомневаюсь, что со стороны Беларуси будет какое-то серьезное наступление. Разве что будут и дальше запускать ракеты и дроны, но вот наземное наступление… Тем более, вы его сразу увидите. За ситуацией следит не только украинская разведка, но и американская и британская. Если они начнут стягивать силы, то это не станет сюрпризом. Я думаю, что нападение очень маловероятно.

Украинское контрнаступление началось в сентябре. Все эти события следует рассматривать в пределах одной картины, где правое крыло контрнаступления – в Херсоне, а левое – продвигается в сторону Мариуполя. Обе эти линии нацелены в конце концов на Крым. Крым – это приз. И я верю, что Крым освободят до конца следующего лета. К этому моменту украинцы будут оттеснять российские силы, уничтожать российскую логистику.

Российский флот будет скрываться вокруг Крыма, потому что очень боится приближения украинских дронов или украинских противокорабельных ракет. А у Украины при этом всем даже нет флота. То есть, это еще раз показывает, насколько все плохо для россиян. Это, по моему мнению, то, что ждет нас впереди. Конечно, критически важно, чтобы британцы, американцы и немцы продолжали поставлять Украине все необходимое.

Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы создать поток беженцев в Европе

Вернемся к настоящему и нашей украинской реальности – ежедневным ракетным атакам. Почему российская армия сосредоточилась на массированных ударах в последние недели именно по гражданской инфраструктуре, а не по военным целям? Особенно после новостей о том, что Иран будет поставлять баллистические ракеты России.

В последнее время Запад все больше и больше говорит о том, чем занимается Россия – атакует гражданскую инфраструктуру и гражданские объекты. Это военные преступления и россияне за них будут привлечены к ответственности. Сейчас России на это наплевать. Но потом она за это ответит.

Россияне уничтожают энергетическую инфраструктуру для того, чтобы украинские города оказались непригодными для жизни зимой. Тогда сотни тысяч украинских беженцев будут вынуждены бежать в Западную Европу. Это истинные намерения Кремля. Беженцы как оружие. Москва хочет заставить бежать сотни тысяч людей в Польшу, Германию и в остальные страны Европы для того, чтобы правительства этих государств начали давить на Киев. Кремль хочет, чтобы Украина села за стол переговоров, чтобы война прекратилась. Но у них ничего не получится.

Украинцы не сдадутся. Так же, как и их президент. Да и Польша, Германия и другие страны понимают, что происходит. Они не будут давить на Киев. России больше не осталось, что делать, ведь она теряет в этом конфликте всюду, где только можно. Сейчас россияне убивают мирных людей, но войну так не выиграешь.

Российское ядерное оружие эффективно тогда, когда его не используют

Могут ли ЕС и США реально предотвратить применение Путиным оружия массового поражения по Украине и какова должна быть реакция Запада в случае его применения?

Мой президент уже говорил, что если Россия допустит страшную ошибку и применит оружие массового уничтожения, то последствия для нее будут катастрофические. Я ему верю. Так же ему верит и генштаб России. Они понимают, что положительных последствий для России просто нет. Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать.

Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения. Российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют. Как только его используют – все. Потому что затем в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей.

Российский генштаб это знает, и потому я верю, что Кремль до этого не дойдет. Более того, вы уже знаете, что Си Цзиньпинь встретился с канцлером Олафом Шольцом и сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерным оружием. То есть у России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, которые одобрили бы применение ядерного оружия по Украине, у них нет.

США будут и дальше поддерживать Украину, чтобы не развязать руки Китая

Многие страны по всему миру хотят, чтобы Украина выиграла эту войну. Понимает ли Запад, в частности, политики в США, что дешевле помочь Украине нанести поражение России, чем дать победить Путину и столкнуться с его агрессией в других странах?

Большинство членов конгресса США прекрасно это понимают. Поэтому 70% американцев настаивают на продолжении поддержки Украины. К слову, более 70% немцев также выступают за продление поддержки Украины. На следующей неделе (интервью записано 4 ноября – 24 Канал) у нас должны пройти довыборы в Конгресс. Будут те, кто подвергнут сомнению нашу помощь. Конгресс будет иметь право оказывать давление на Администрацию президента с требованием объяснить, зачем это все происходит и какова цель этой поддержки.

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Для меня совершенно ясно, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь, учитывая, сколько средств мы вам выделяем. Президент хорошо объясняет, почему это важно не только для Украины, но и безопасности и стабильности Европы и нашей экономической безопасности и процветания.

Так же, как и то, что НАТО не будет вовлечено в эту ситуацию, когда мы будем вынуждены отреагировать. А еще потому, что за ситуацией наблюдает Китай. Если китайцы увидят, что мы не можем совместно действовать против России, то у них автоматически развяжутся руки в Тихом океане. Эти вещи совершенно ясны для большинства политиков.

В последнее время, несмотря на официальные опровержения Пентагона, в европейской и американской прессе появляются публикации о якобы вероятности того, что поставляемое Западом Украине оружие может перепродаваться украинскими Вооруженными Силами третьей стороне. Это действительно опасения наших партнеров или информационная операция Кремля?

Каждый раз, когда США предоставляют оружие, технологии или оборудование для других стран, есть строгая отчетность всего. За это я вообще не переживаю. Украина использует абсолютно все, что ей дают максимально эффективно.

Для меня это вообще бессодержательное сообщение, что оружие могут перепродать кому-то. Я думаю, на это так реагируют американцы, потому что мы потеряли много оборудования в Ираке и Афганистане. Совершенно логично, что народ хочет, чтобы за поставкой оружия был надлежащий контроль. То есть, я за это вообще не переживаю.

Зимой украинцы на фронте будут чувствовать себя лучше, чем россияне

Многие эксперты высказывают совершенно разные мнения по поводу того, как будет развиваться ход событий зимой для украинской и для российской армий. Может ли зима замедлить контрнаступление ВСУ и чего ждать от ближайшего будущего зимой?

Я бы ни за что не хотел оказаться в шкуре призванного русского солдата, который сейчас где-то на пути в южные области Украины. Во-первых, я не хочу быть там. Во-вторых, у меня не будет нужного снаряжения. В-третьих, как приеду, сразу полезу в залитую водой траншею, оцепленную такими же людьми, которые не хотят там быть, и при этом понимая, что украинцы наступают. Это ужасная ситуация. А также осознание того факта, что начальству на меня плевать, и я не буду иметь того, что мне нужно.

Украинцы будут в таких же погодных условиях, но они гораздо лучше к этому приспособлены, а за их спинами – 50 государств, предоставляющих им оборудование. Главное – позади есть украинская земля, которая дает все, что нужно. И я иду вперед. Здесь у украинцев есть преимущество.

Конечно, земля в той части Украины, когда намокнет, становится болотом. Ею очень тяжело передвигаться. Наступление замедлится по сравнению с тем, что было в сентябре. Но я уверен, что украинский Генштаб будет и дальше давить на россиян. Они не хотят оставить врагу никаких шансов для укрепления обороны или лучшей подготовки мобилизованных. Украинцы справятся с этим.

Для того чтобы солдату выжить во время холодов, нужно иметь дисциплину, нужно иметь сержантов, которые заставляли их следить за состоянием носков, сушить одежду, делать все то, чтобы не заболеть. Нужна ротация людей, чтобы одни и те же постоянно не мерзли на холоде, а также горячая еда и питье. Мы это изучили за тысячи лет мировой истории. Украинцы с этим всем справятся. А вот у россиян не будет соответствующей логистики, чтобы все это сделать. Так что украинцы будут чувствовать себя гораздо лучше в этих суровых зимних условиях. Но зима замедлит наступление. Видимость, пожалуй, будет хуже из-за плохой погоды. Некоторые дроны, не имеющие термальных камер, станут менее эффективными.

Вагнеровцы и близко не стоят возле лучших украинских военных

"Повар Путина" Пригожин сформировал себе настоящую отдельную армию в России – ЧВК "Вагнера". Мы знаем, что эти россияне считались особенно опасными и профессиональными, но сейчас все изменилось. По данным украинской разведки, в армию "Вагнера" набирают больных и заключенных. Как вы оцениваете вагнеровцев и могут ли они оказать существенное влияние на ход войны?

В начале войны я переоценил российские возможности. Я не учел влияние коррупции, и какие негативные последствия все это имело для российских возможностей. Я не сознавал, насколько мало у них опыта. Я всегда знал, что у них нет нормальных сержантов, но не думал, что они будут так настолько плохо обучены и будут так плохо воевать. Поэтому на поле боя нужны такие группы, как вагнеровцы – опытные воины, которые были в Африке, Сирии и Украине.

Однажды вагнеровцы наткнулись на американцев в Сирии. Это было несколько лет тому назад. Мы их уничтожили. Они, возможно, самые лучшие из россиян, но и близко не стоят возле американских или лучших украинских частей. Если они сейчас ездят по тюрьмам и набирают оттуда людей, то здесь уже речь идет о проблемах с мировосприятием самих вагнеровцев.

Что интереснее для меня по отношению к этим наемникам, то это то, что для самого себя Пригожин создал армию. Так, как Кадыров в Чечне. На самом деле в бой идет совсем немного чеченцев, потому что Кадыров их бережет. Я видел доклад, где они стоят за русскими. Это такой заградительный отряд, чтобы никто не отступил и не убежал. Но ведь не их убивают. Кадыров и Пригожин готовятся к тому, что когда распадется Россия, у них будет по собственной армии.

Я уверен, что Кадыров и Пригожин не получают приказы от генерала Герасимова. Это вид русской армии, который не может воевать во взаимодействии с ВВС, наземными силами или артиллерией. Для Украины это, в принципе, хорошо.

Есть возможность распада России, начала уже заметны

Пригожин один из немногих, кто может позволить себе критиковать военное руководство России. Значит ли это, что Пригожин формирует себе путь преемника Путина? Не стоит ли столько внимания уделять этому военному преступнику?

Я не знаю, чем он лично руководствуется и чего хочет. Но тут дело в том, что россияне начинают понимать, что проиграют и им придется уйти с Путиным или без него. Несколько недель назад Тимоти Снайдер сказал: "Плохо проиграть в Украине, но гораздо хуже проиграть в России". Разные группы внутри России начинают думать, как лучше к этому подготовиться, как себя защитить и как переизбрать власть, если будут изменения.

Эта война точно закончится победой Украины. Мы в этом уверены, а как все кончится для России? Что с ней после победы Украины?

Не знаю. Есть возможность развала Российской Федерации. Мы можем увидеть начало этого – в Чечне, Дагестане и других этнически однородных регионах. Они увидят, что русской армии нет, и это их шанс отколоться. Мы обеспокоены тем, в чьи руки попадет ядерное оружие. Будут беженцы, вот об этом нужно думать.

Когда, по вашему мнению, ВСУ смогут одержать победу и выйти на границы до 24 февраля и в целом на государственные границы Украины, включая Крым? И от чего это зависит?

Я верю, что Крым освободят к следующему лету – 2023 году. Это также будет включать освобождение Донецка, Луганска и Запорожья. Все потерянные территории вернутся в Украину. Я в это верю.