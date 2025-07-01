В боях за Украину погиб британский оператор дронов Бен Лео Берджесс

В пятницу, 20 июня, в селе Андреевка Сумской области погиб 33-летний Бен Лео Берджесс. Бывший солдат британской армии с позывным Budgie служил оператором БпЛА в Украине.

Он успел принять участие в некоторых из самых жестоких боев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о погибшем

В украинскую армию Берджесс из города Портсмут добровольно присоединился после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Британец служил в 78-м десантно-штурмовом полку – сначала его направили в Запорожскую область, а позже мужчина перешел в медицинскую эвакуацию на Донбассе. После специализировался на управлении дронами.

Он был одним из лучших пилотов, которые у нас были. Он приехал в Украину, потому что искренне верил в ее свободу. И он погиб, борясь за нее,

– рассказал побратим "Азраэль" для Kyiv Post.

В понедельник, 30 июня, с британским добровольцем попрощались в Киеве. В Министерстве иностранных дел, Содружества и развития Великобритании заявили, что поддерживают контакт с семьей погибшего и украинскими властями.

Напомним, накануне столица провела в последний путь британского сапера Криса Гаррета. Мужчина погиб во время обследования российского минного поля вблизи Изюма Харьковской области.