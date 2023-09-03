Уоллес перед отставкой из Минобороны хотел сорвать военный контракт с США, – The Times

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес перед своей отставкой из министерства мог спровоцировать дипломатический скандал с Соединенными Штатами. В частности, это произошло из-за поставок вертолетов для спецназовцев.

Речь идет о многомиллиардном контракте по закупке 14 вертолетов Chinook H-47 от компании Boeing. Именно его Уоллес хотел отменить перед уходом с поста министра.

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Уоллес мог спровоцировать дипломатический скандал

Как сообщают журналисты, экс-министр обороны Бен Уоллес направил письмо Ллойду Остину, главе Пентагона, указывая на то, что он планирует расторгнуть соглашение по воздушным судам.

Согласно анонимным источникам, стало известно, что он рассматривал это решение из-за ограниченного бюджета министерства и "неумеренных расходов, связанных с этим контрактом". Примечательно, что один из членов британского правительства назвал предложение Уоллеса "сумасшедшим".

Кроме этого, собеседник издания, связанный с публикацией, обнаружил, что действия Уоллеса, похоже, намеренно были совершены для того, чтобы спровоцировать американцев. Он подчеркнул, что такой подход трактуется как умышленное разжигание гнева среди отдельных лиц.

По словам источника, на который ссылается The Sunday Times, сделка якобы была отложена из-за вмешательства Уоллеса. Собеседник рассказал, что все лето пытались решить вопрос с поставкой вертолетов, но именно действия бывшего министра обороны привели к ухудшению ситуации.

Также стало известно, что этот инцидент оказал большое влияние на дипломатический корпус обеих стран. Пытаясь внести ясность, Джейн Гартли, посол США в Великобритании, выступила с инициативой обращения к британскому правительству, написав 1 августа письмо, призывая британские власти выяснить текущий статус соглашения.

На Даунинг-стрит твердо заверили, что договор, о котором говорится, действительно будет исполнен. Одновременно Карен Пирс, посол Великобритании в США, получила сообщение из Вашингтона, в котором предостерегают британское правительство от губительных последствий расторжения соглашения с Соединенными Штатами.

Согласно анонимному источнику издания, британские чиновники якобы предоставили заверение своим американским коллегам по решению вопроса о поставках вертолетов после ухода Уоллеса с поста. Авторы материала также утверждают, что для нового главы Минобороны Гранта Шеппса вопрос поставки этих воздушных судов является одним из важнейших.

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