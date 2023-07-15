Бен Воллес может уйти в отставку: связано ли это со скандальным заявлением об Украине

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть свой пост. Уоллес может полностью уйти из политики уже осенью.

Уоллес, вероятно, покинет свой пост, ведь премьер Британии Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.

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Уоллес хотел стать генсеком НАТО

Уоллес считает, что его время в должности министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.

Издание называет одной из причин решения министра то, что британскому Сунаку не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сохранил свой пост еще на один год.

Это заставило некоторых коллег Уоллеса усомниться, хочет ли он оставаться в политике. В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики.

The Times подчеркивает, что министр обороны остается сторонником Сунака и правительства, из-за чего его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.

"Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пора отойти от дел", – рассказал изданию источник в правительстве.

Вероятнейшим преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.

Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывшая министерша внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

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