Мы свидетели начала битвы за Крым, – Уоллес призвал предоставить Украине ракеты ATACMS

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал колонку для издания The Telegraph. Он выразил уверенность в том, что Украина победит, – уже побеждает – но нужно дать ей больше оружия.

Бен Уоллес считает контрнаступление ВСУ успешным: украинцы научились проходить минные поля и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В то же время он говорит, что поставки оружия медленные, а Украина должна усилить мобилизацию.

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"Завершим работу"

Для окончательной победы наше государство нуждается в большем количестве оружия. Это должны быть ракеты ATACMS, а также Storm Shadow, которыми Украина уже наносит успешные удары по Крыму, и больше снарядов.

По словам Уоллеса, мир недооценил мужество и мощь наших людей, поэтому некоторые думали, что Россия победит, а Украина потерпит поражение после нескольких недель войны.

"На войне самым дорогим товаром является надежда. С лета Украина снова учится во время работы", – пишет он.

Бен Уоллес в восторге от того, как быстро учатся наши бойцы и как умело они стреляют из нового для себя вооружения. Наше контрнаступление он называет медленным, но уверенным, а удар по штабу Черноморского флота – началом битвы за Крым.

Когда надежда объединена с соответствующим оборудованием, Украину не остановить. Наша обязанность – поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет выполнена,

– указывает экс-министр.

Что можно сделать

Путин надеется оттянуть время: мол, мир устанет от помощи Украине и произойдет раскол в международном сообществе. Но, как говорит Уоллес, с этим можно что-то сделать. Если Запад должен позаботиться о предоставлении надлежащих объемов оружия в короткие сроки, Украина со своей стороны должна мобилизовать больше молодежи.

Средний возраст солдат на фронте – старше 40 лет. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь для будущего, но дело в том, что Россия скрыто мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для построения новой армии,

– пишет бывший министр.

До этого он сравнивал храбрость украинцев с храбростью англичан во время Второй мировой, поэтому апеллирует к опыту Великобритании, которая призвала в ряды армии больше людей в 1939 и 1941 году.

Предоставление оружия Украине экс-чиновник называет решимостью отстаивать западные ценности. "То, что мы делаем сейчас для Украины, определит направление всей нашей безопасности на долгие годы", – убежден он.

Бывший глава оборонного ведомства Великобритании сказал, что его страна уже не самый большой донор, это место заняла Германия. Но перед своей отставкой он просил премьер-министра выделить нашей стране дополнительные средства.

Эту войну можно выиграть. Владимир Путин терпит поражение. Так же, как человеческие эмоции движут Украину к успеху, они являются неизбежным недостатком Путина и его преступного режима. Романтика, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это станет его погибелью,

– заключает Бен Уоллес.

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Когда будут ATACMS

Решение об их передаче Украине якобы уже принято, впрочем, у нас еще нет этого оружия. Возможно, ракеты ATACMS и TAURUS повторят судьбу танков Leopard и Abrams, о которых Украина долго просила, то есть просто появятся в один момент после долгих уговоров. Эксперты говорят, что, вероятно, сейчас основные задачи выполняют ракеты Storm Shadow и в ATACMS якобы нет нужды. Но "нужно понимать, что есть задачи, которые решают сегодня, а есть задачи, которые будут решать завтра".