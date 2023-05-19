В конце десятилетия может произойти более масштабный конфликт, – Уоллес

В Министерстве обороны Великобритании предупреждают, что в конце десятилетия человечество может ожидать еще более серьезный конфликт. Это может произойти из-за роста влияния Китая и распространения экстремизма в Африке.

В связи с этими потенциальными угрозами министр обороны Британии Бен Уоллес предложил повысить военные расходы страны с 2,1% до 2,5% годового ВВП. Для этого Великобритании придется выделить дополнительные 14 млрд фунтов стерлингов.

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Новые угрозы для мировой безопасности

Бен Уоллес убежден, что к концу десятилетия мир станет более нестабильным и опасным, и именно поэтому Британии нужно уже сейчас повышать расходы на оборону. Кроме Китая и Африки, опасностью для мирового сообщества будет оставаться и Россия. Министр обороны считает, что после полномасштабного вторжения в Украину всегда есть риски более широкого конфликта с оккупантами.

Также Уоллес заявил, что сейчас мир переживает "конец аномального периода после холодной войны".

Я думаю, что конфликт приближается, будет ли он горячим или холодным, мы еще увидим... Я думаю, что близится конфликт с рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть готовыми к этому,

– сообщил министр.

Во время недавнего визита в Германию и встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом Бен Уоллес также приветствовал планы Берлина создать фонд на 100 миллиардов евро для модернизации своих вооруженных сил. Он также подчеркнул, что это "важное сообщение для людей по всей Британии о том, что мы возвращаемся к тому времени, когда нужно инвестировать в оборону".

До полномасштабного вторжения России расходы Великобритании на оборону стабильно снижались с 1950-х годов, когда они добились своего максимума, 7%.

Планы НАТО на случай войны с Россией

В НАТО впервые со времен холодной войны составляют новые планы на случай войны с Россией. Раньше такую потребность не видели, ведь не считали ее угрозой со времен распада Советского Союза. Кроме того, Североатлантический союз также предоставит союзникам советы по модернизации войска и техники, чтобы быть готовыми к любому повороту событий.

"Союзники будут точно знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как разворачивать", – заявил Йенс Столтенберг.

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