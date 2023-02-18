Когда в Украину могут поставить самолеты Eurofighter Typhoon: Уоллес дал неутешительный прогноз
Источник:Spiegel
Украине срочно необходимы боевые самолеты от партнеров, чтобы защитить свое воздушное пространство и ускорить победу. Однако страны-союзницы не спешат предоставлять эту технику нашему государству.
В частности, об этом свидетельствуют слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он исключил скорую поставку в Украину современных истребителей.
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Когда Украина сможет получить истребители
Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и точно не через шесть месяцев,
– сказал Уоллес.
Он добавил, что подобная позиция является "консенсусом западных партнеров". Министр подчеркнул, что современные самолеты типа Eurofighter Typhoon могут доставить в Украину только после войны, поскольку обучение пилотов занимает много времени.
"Тем не менее, с нашей фундаментальной готовностью сделать этот шаг в определенный момент мы еще раз сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это будет необходимо", – сказал чиновник.
Кроме того, министр предостерег от завышенных ожиданий относительно недавно принятого решения о поставках танков в Украину. Он отметил, что "танки сделают украинцев сильнее, но это не волшебное зелье, которое меняет все ото дня ко дню".
Что говорит Запад о предоставлении Украине боевых самолетов
- Законодатели Палаты представителей призывают президента Джо Байдена одобрить поставку Украине самолетов. Они утверждают, что истребители могут оказаться решающими для контроля над украинским воздушным пространством.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил поставки Украине истребителей, однако впоследствии сказал, что вопрос нуждается в дискуссиях. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что тема самолетов не табуирована.
- Следует отметить, что важнейшее значение имеет позиция США, поскольку самолеты F-16 произведены именно в Америке. Следовательно, разрешение даже о реэкспорте самолетов будет проходить через Вашингтон.
- Кстати, о передаче Украине истребителей впервые заговорил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Он сообщил, что нидерландское правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев об этом попросит. Он отметил, что у Нидерландов нет никаких табу по передаче истребителей.