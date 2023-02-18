Когда в Украину могут поставить самолеты Eurofighter Typhoon: Уоллес дал неутешительный прогноз

Украине срочно необходимы боевые самолеты от партнеров, чтобы защитить свое воздушное пространство и ускорить победу. Однако страны-союзницы не спешат предоставлять эту технику нашему государству.

В частности, об этом свидетельствуют слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он исключил скорую поставку в Украину современных истребителей.

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Когда Украина сможет получить истребители

Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и точно не через шесть месяцев,

– сказал Уоллес.

Он добавил, что подобная позиция является "консенсусом западных партнеров". Министр подчеркнул, что современные самолеты типа Eurofighter Typhoon могут доставить в Украину только после войны, поскольку обучение пилотов занимает много времени.

"Тем не менее, с нашей фундаментальной готовностью сделать этот шаг в определенный момент мы еще раз сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это будет необходимо", – сказал чиновник.

Кроме того, министр предостерег от завышенных ожиданий относительно недавно принятого решения о поставках танков в Украину. Он отметил, что "танки сделают украинцев сильнее, но это не волшебное зелье, которое меняет все ото дня ко дню".

Что говорит Запад о предоставлении Украине боевых самолетов