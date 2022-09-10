В Киев снова приехала глава немецкого МИД

Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 сентября прибыла в Киев. Отметим, что это уже второй визит в столицу Украины с начала полномасштабного вторжения россии.

Причем визит главы немецкого МИД чрезвычайно важен. Она этим пытается донести до немцев, что нельзя проявлять никаких признаков усталости от войны, развязанной в Украине россией.

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Бербок прибыла, чтобы поддержать Украину

Журналисты, которым удалось пообщаться с Бербок во время ее прибытия в Киев, озвучили цель визита. Министр отметила, что своей второй поездкой в Украину она "хотела показать, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо".



Бербок во второй раз после 24 февраля прибыла в Украину / фото с твиттера Кая Костнера

Речь идет о предоставлении нашему государству как оружия, так и гуманитарной и финансовой поддержки. В то же время Бербок озвучила планы владимира путина. Она убеждена, что он рассчитывает на то, что в Германии устанут переживать за Украину и сочувствовать ей.

Он считает, что может разделить наше общество ложью и шантажировать нас энергоснабжением. И что это может избавить нас от энергии, чтобы защитить себя от этой жестокой атаки на ценности всех нас,

– подчеркнула Бербок.



Бербок планирует встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве / фото Michael Fischer

Отметим, что в Киев она вместе с небольшой делегацией прибыла спецпоездом. У нее запланирована встреча со своим коллегой Дмитрием Кулебой. Что касается остальных планов министра, то их держат в секрете. Связано это с обеспечением безопасности вокруг ее визита в Украину.

Накануне Зеленский и Шольц разговаривали

Отметим, что 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Во время него глава нашего государства выразил благодарность за подтверждение предоставления 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Кроме того, Зеленский рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. А еще они обсудили планы, связанные с усилением оборонной способности Украины в ближайшем будущем.

Напомним, что Германия недавно передала нашим военным радиолокационный комплекс COBRA. Кроме того, на балансе ВСУ теперь есть еще 5 САУ Gepard.

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