Бербок приветствовала и высказалась за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Источник:CNN
Финляндия и Швеция заявили о намерении одновременной подачи заявки на вступление в НАТО. Многие политики разных стран поддерживают, или выступают против вступления.
Например, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впрочем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, несмотря на критику Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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Бербок за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
По ее словам, каждая страна свободна принимать решение о членстве в альянсе. Это касается Швеции и Финляндии.
Не НАТО подтолкнуло Швецию и Финляндию к вступлению, а действия президента России, поскольку они стремятся и дальше жить в мире со своими соседями, в этом союзе. Я его поддерживаю!,
– сказала Бербок.
Она также добавила, что правительство Германии еще раньше дало понять, что больше, чем поддерживает вступление Швеции и Финляндии. Поскольку обе страны сильны с точки зрения собственных оборонных возможностей, а Альянс сделает их еще крепче.
Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал попытку Финляндии присоединиться к НАТО. К тому же, предложил "полную поддержку" Берлина.
Что известно о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
- Буквально 11 мая СМИ написали, что Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявки в НАТО в начале следующей недели. По мнению экспертов, такое решение будет означать консенсус стран и желание защищать друг друга.
- Стоит вспомнить, что эти страны были до сих пор нейтральными, однако ситуация изменилась после полномасштабного нападения России на Украину. Тогда Швеция заявила о пересмотре своей политики, а граничащая с Россией Финляндия о пересмотре правительством различных опций для безопасности страны и о планах принять решение о вступлении в Альянс.
- Россия же еще в апреле начала угрожать Финляндии и Швеции. В частности, путинская представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. В частности, она заявила о "новом рубеже противостояния блока НАТО с Россией".
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна негативно оценивает планы Швеции и Финляндии по присоединению к НАТО. Финляндия и Швеция уже успели отреагировать на заявление Эрдогана против их вступления в НАТО.
- Стоит вспомнить, что эксперты считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом России.
- Отметим, что Украина поддерживает такое решение стран. Президент Владимир Зеленский сказал о поддержке устремлений.
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