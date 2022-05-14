Бербок приветствовала и высказалась за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция заявили о намерении одновременной подачи заявки на вступление в НАТО. Многие политики разных стран поддерживают, или выступают против вступления.

Например, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впрочем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, несмотря на критику Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Читайте также Россия пугает Финляндию и Швецию, что они, возможно, следующая цель, если пойдут в НАТО

Бербок за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

По ее словам, каждая страна свободна принимать решение о членстве в альянсе. Это касается Швеции и Финляндии.

Не НАТО подтолкнуло Швецию и Финляндию к вступлению, а действия президента России, поскольку они стремятся и дальше жить в мире со своими соседями, в этом союзе. Я его поддерживаю!,

– сказала Бербок.

Она также добавила, что правительство Германии еще раньше дало понять, что больше, чем поддерживает вступление Швеции и Финляндии. Поскольку обе страны сильны с точки зрения собственных оборонных возможностей, а Альянс сделает их еще крепче.

Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал попытку Финляндии присоединиться к НАТО. К тому же, предложил "полную поддержку" Берлина.

Что известно о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Тема: Финляндия и Швеция хотят немедленно вступить в НАТО: смотрите видео