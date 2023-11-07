Страны G7 обсудят создание "воздушного щита" для Украины, – МИД Германии
Источник:Укринформ
В Токио 7 – 8 ноября состоится встреча глав МИД стран G7. Война в Украине будет на первом месте повестки встречи представителей G7.
Глава МИД Германии Анналена Бербок перед отъездом в Японию заявила, что для Европы и G7 на кону стоит много из-за войны в Украине. Она отметила важность поддержки Украины.
Смотрите также В ожидании "худшей зимы": как Украина готовится противостоять массированным обстрелам России
Бербок объяснила, почему важно поддерживать Украину
"Украина есть и остается на первом месте повестки дня G7. Для нас в Европе, а также для G7 в целом на кону стоит невероятно много: если мы сейчас выдохнемся в поддержке Украины, Путин безжалостно этим воспользуется – с ужасными последствиями для людей в Украине и Европе ", – сказала Бербок.
По ее словам, другие актеры в других регионах мира также сделают из этого неправильные выводы. Поэтому, как говорит Бербок, важно, чтобы группа G7 продолжала решительную и всестороннюю поддержку Украины.
Как пример, она привела то, что страны продолжат вместе работать над созданием щита противовоздушной обороны Украины.
Среди прочего, G7 обсудит ситуацию с терроризмом ХАМАС и гуманитарным положением в Секторе Газа, практические шаги на пути к решению на основе принципа двух государств.
Как Германия усиливает ПВО Украины
- Германия – одна из стран, которая взяла на себя лидерство в усилении ПВО Украины. Так, немецкое правительство поставило на вооружение Украины ЗРК Patrior, способное сбивать баллистические ракеты и гиперзвуковую ракету "Кинжал".
- ЗРК Patrior уже на практике доказал, что может справляться с соответствующими угрозами. Летом Берлин передал Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.
- Отметим, что Германия анонсировала передачу Украине дополнительных систем Patriot, IRIS-T и Gepard. Все эти системы ПВО имеют разный радиус действия и важны в борьбе с ракетами и дронами.
- 27 октября Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, в которую вошел IRIS-T. Кроме того, 30 октября в Германии сообщили о начале обучения еще одной группы украинских военных на ЗРК Patriot.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Украина готова "закрыть глаза" на отказ Германии дать Taurus, если Берлин предоставит нашим военным дополнительные системы ПВО.