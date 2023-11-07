Страны G7 обсудят создание "воздушного щита" для Украины, – МИД Германии

В Токио 7 – 8 ноября состоится встреча глав МИД стран G7. Война в Украине будет на первом месте повестки встречи представителей G7.

Глава МИД Германии Анналена Бербок перед отъездом в Японию заявила, что для Европы и G7 на кону стоит много из-за войны в Украине. Она отметила важность поддержки Украины.

Смотрите также В ожидании "худшей зимы": как Украина готовится противостоять массированным обстрелам России

Бербок объяснила, почему важно поддерживать Украину

"Украина есть и остается на первом месте повестки дня G7. Для нас в Европе, а также для G7 в целом на кону стоит невероятно много: если мы сейчас выдохнемся в поддержке Украины, Путин безжалостно этим воспользуется – с ужасными последствиями для людей в Украине и Европе ", – сказала Бербок.

По ее словам, другие актеры в других регионах мира также сделают из этого неправильные выводы. Поэтому, как говорит Бербок, важно, чтобы группа G7 продолжала решительную и всестороннюю поддержку Украины.

Как пример, она привела то, что страны продолжат вместе работать над созданием щита противовоздушной обороны Украины.

Среди прочего, G7 обсудит ситуацию с терроризмом ХАМАС и гуманитарным положением в Секторе Газа, практические шаги на пути к решению на основе принципа двух государств.

Как Германия усиливает ПВО Украины