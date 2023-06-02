Последствия могут нас порадовать, много ликвидированных россиян, – райсовет о взрыве в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области снова случились "хлопки". На этот раз они огорчили оккупантов в местном порту.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, взрывы в Бердянске вызвали суматоху среди оккупантов.

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Какие последствия хлопков в Бердянске

Пока нет конкретных деталей, что именно удалось поразить в порту Бердянска. Однако известно, что оккупанты неоднократно перевозили там боеприпасы и военную технику. Также в порту иногда размещают средства ПВО.

Сегодняшний прилет, вероятнее всего, был по скоплению техники или боекомплекту. Визуально понял, где был прилет. Там достаточно уютное место, чтобы что-нибудь прятать. После прилета была невероятная суета. Скорые приехали. Так называемые "военкоры" говорили о 9 раненых. Но потери там гораздо серьезнее,

– заметил Дудукалов.

Оккупанты пользуются тамошним портом преимущественно как логистической точкой. Но боятся использовать его по полной. Сам порт очень хорошо видно из домов города, поэтому россияне опасаются прилетов.

Понятно, что после "хлопка" россияне и дальше смогут пользоваться портом. Но страх перед прилетами только вырастет. В начале полномасштабного вторжения они похищали имущество порта, а сейчас используют его для разных нужд: и для кражи зерна, и для перевозки боеприпасов, военной техники.

За по2следние недели в Бердянске частенько случаются разные "хлопки" . Недавно там было два масштабных взрыва за день.

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Как подчеркнул Дудукалов, группировка оккупантов в Бердянске серьезно паникует. Они дошли до того, что одевают гражданскую одежду, чтобы местные жители их не отличали.

Ситуация в Бердянске: коротко