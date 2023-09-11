Ждут "хлопка": спутниковые снимки показывают более 20 российских вертолетов в Бердянске
Источник:Брэди Африк
ВСУ все ближе к оккупированному Крыму, а россияне панически пытаются защитить свою технику. Все перемещения техники оккупантов на Юге Украины попадают под пристальное внимание исследователей.
Спутниковые снимки Бердянска показывают, что в городском аэропорту размещено более 20 российских вертолетов. Об этом написал Брэди Африк, аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства, передает 24 Канал.
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Что известно о российской технике
За последние несколько месяцев российские войска на этой базе построили новые укрепления и укрытия для транспортных средств и техники,
– отметил исследователь.
Российские вертолеты в Бердянске / Фото Брэди Африк
Бердянск – это город на юге Запорожской области. Он окружен Азовским морем с трех сторон. Слева от него Мелитополь, справа – Мариуполь, а к югу – Крым.
Где город Бердянск: показываем на карте
Как проходят псевдовыборы в Бердянске
8 – 10 сентября россияне пытались провести "выборы" на захваченных территориях, которые они цинично называют "новыми". Но украинские партизаны не дремали и буквально подрывали проведение псевдовыборов вместе с оккупантами.
- В ночь на 8 сентября в Бердянске на так называемом "избирательном участке" раздались взрывы, причем первый в 23:20, а второй через час. Оккупанты обустроили "участок" в Бердянском муниципальном лицее. "Военная охрана не успела помочь – осталась под завалами. Пора сворачивать псевдовыборы", – отметил мэр Мелитополя Иван Федоров. В сети шутят: это "хлопок" пришел проголосовать.
- В преддверии выборов в России и на оккупированных территориях хакеры взломали 59 сайтов отделений "Единой России" в Московской области. Раздел "Наши достижения" был наполнен картинками, изображающими реальное, а не выдуманное положение дел в стране-бензоколонке. Там пенсионеры роются на помойках, а на заднем фоне стоит телевизор, из которого Путин говорит "Ведем Россию к расцвету". Также есть фото безногого десантника с поразительными цифрами погибших россиян и подпись "Голосуй за нас, убей свое будущее". Также на "контекстной рекламе" изобразили презервативы с лицами Путина, Медведева и Лаврова и лозунгом "профессиональная команда страны". Ну есть команда г**донов.