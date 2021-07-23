В курортном Бердянске во время ливня током убило 2 человек
Источник:Pro.berdiansk
Обильные грозовые дожди добрались до побережья Азовского моря в Бердянске. Здесь за несколько часов выпала месячная норма осадков, к сожалению, в результате стихии есть жертвы.
Грозы в Запорожье начались под вечер 22 июля. Через некоторое время улицы оказались в воде, а огромные потоки смывали все на своем ходу. Соответствующими фото и видео пользователи активно делились в соцсетях.
Напомним Рядом с курортной Кирилловкой дважды за день пронеслись смерчи: видео
Последствия ливней – 2 погибших
Как сообщают спасатели, в Бердянске вследствие интенсивных осадков погибли 2 человека. Трагедия произошла из-за обрыва электропроводов на подтопленном участке. На данный момент подробной информации о возрасте погибших и обстоятельствах их смерти нет.
Местные СМИ отмечают, погибли двое мужчин, случай произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Богуславского. Сообщается, что произошел обрыв кабеля, он упал в воду, в которой стояли погибшие.
Двух мужчин убило током / Фото pro.berdiansk
В ГСЧС рассказали, что во время ливня затопило 70 домохозяйств. Почти 40 спасателей привлечены к ликвидации последствий.
На обнародованных фото и видео видно, что улицы Бердянска превратились в реки. Вода местами достигала лобового стекла. Возле одного из домов на автомобиль упало большое старое дерево, которое ураган вырвал с корнями.
Стихия добралась до Бердянска: смотрите видео
Ливни на юге Украины: главное
- Сильные грозы и шквальные ветры добрались Юг 21 июля. Первой от сокрушительного наводнения пострадала Одесса. Там за несколько часов ночью выпала месячная норма дождя – 45 миллиметров.
- Нескольким районам города грозило полное затопление. Водой залило дороги, упали сотни деревьев, залило квартиры, обвалились стены. Вследствие потопа на Черноморского казачества в воде застряла маршрутка, переполненная людьми.
- Стихия бушевала в течение 22 июля и в Мариуполе. Днем выпало так много осадков, что пришлось остановить общественный транспорт: улицы накрыли огромные потоки.
- Между тем в курортной Кирилловке в течение одного дня дважды зафиксировали смерчи. Огромные воронки, высотой в десятки метров, растянулись к небосводу.