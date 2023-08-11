В Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона: боеприпас попал в крышу их авто

Россияне каждый день атакуют наше государство дронами и крылатыми ракетами. В частности, в результате удара беспилотника по автомобилю в городе Бериславе в Херсонской области, пострадали двое правоохранителей.

В пятницу, 11 августа, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал об ударе, который совершили захватчики по автомобилю полицейских в Бериславе. Как известно, двоих пострадавших силовиков госпитализировали в медицинское учреждение.

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Со слов главы региона понятно, что к вражескому беспилотному летательному аппарату был прикреплен снаряд. Собственно, дрон подлетел к машине, в которой сидели полицейские, после чего его сбросил прямо-таки на крышу авто.

В Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона. Один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля. В результате двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали в больницу,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Как пишет Прокудин, только за сутки российские оккупанты совершили 60 обстрелов, выпустив 237 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации. В частности, по Херсону русская армия выпустила 10 снарядов.

В результате этих обстрелов 9 человек пострадали, а также были повреждены жилые кварталы, помещения центра гуманитарной помощи, территория садового общества, завода и медицинского учреждения.

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