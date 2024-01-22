В Бериславе оккупанты убили мужчину: россияне сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста
22 января 2024, 18:20Читати новину українською
Источник:Александр Прокудин
Российские оккупанты продолжают совершать преступления против украинского народа. Так, в Бериславе Харьковской области 22 января захватчики с дрона сбросили взрывное устройство на мотоциклиста.
Как отметил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в результате удара мотоциклист погиб на месте.
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Оккупанты в Бериславе сбросили взрывчатку на мотоциклиста
Александр Прокудин рассказал, что россияне сбросили взрывной предмет на местного жителя Берислава.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, ехавший по улице на мотоцикле,
– рассказал глава Херсонской ОВА.
По его словам, по состоянию на данный момент устанавливают личность погибшего мужчины.
Что происходит в Херсонской области: коротко
- Оккупанты, находящиеся в Крынках, записали жалкое обращение к Шойгу, в котором рассказали о давлении Вооруженных сил Украины Украинские защитники продолжают расширять плацдарм на левом берегу Херсонской области. Россияне оказались в чрезвычайно затруднительном положении. Поэтому они решили обратиться непосредственно к главе российского минобороны Сергею Шойгу, нарушая любую субординацию. Они подвергли критике свое руководство.
- В то же время, начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на левом берегу Днепра в Херсонской области украинские силы продолжают удерживать свои позиции. Оккупанты же несут большие потери в военной технике и поэтому ограничивают свои подразделения в использовании бронетехники. Следует заметить, что враг не прекращает штурмы за последние несколько суток. За последние сутки российские захватчики пытались атаковать шесть раз. По сравнению с предварительными данными, это количество уменьшилось.
- В частности, разведка Великобритании проанализировала текущую ситуацию на левобережье Херсонской области. Там российские оккупационные войска не могут вытеснить украинские силы, несмотря на численное преимущество. В Министерстве обороны Британии отметили, что Украина сохраняет присутствие на левом берегу Днепра и продолжает отбивать российские атаки, несмотря на проблемы с логистикой. Предварительно, российская группировка "Днепр" потерпела неудачу во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в балансе сил в этом районе. По мнению разведчиков, вынудить Украину отвести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.