Берлин опасается, что Россия может на 2 недели прекратить поставки газа в страну, – СМИ
Источник:Financial Times
Германия опасается энергетического кризиса зимой из-за действий России. В Берлине предполагают, что Москва использует техобслуживание "Северного потока-1", чтобы перекрыть поставки газа.
Как пишут СМИ со ссылкой на немецких чиновников, ситуация с поставками достаточно напряженная. Это – даже без отключения Nord Stream 1.
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Ранее дефицит восполняли благодаря поставкам через Украину и Польшу
Ранее при отключении оборудования дефицит восполняли благодаря поставкам через Украину и Польшу. Однако в этом году – из-за войны войны, которую начала Россия в Украине, этого может не произойти.
Они (россияне – 24 канал) уже сократили потоки через NS1 на 60 процентов и не компенсировали увеличением потоков через другие трубопроводы,
– отметил член немецкой бизнес-конфедерации BDI Карстен Ролле.
Поведение россиян – это "враждебный акт"
Между тем глава торговой организации Zukunft Gas Тимм Келер считает, такое поведение россиян – не что иное, как "вражеский акт". Также политичность решений Москвы отмечает и исполнительный директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер.
Он заверил, что ремонт оборудования могут использовать в качестве повода прекратить доставку голубого топлива на значительно более длительный срок.
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Франция уже не получает российский газ через Германию
Отметим, что Франция недавно перестала получать газ из России из-за германского трубопровода. 17% всего газа, который поступал во Францию, был именно российским. Его снабжали трубопроводами или танкерами. С начала года эти потоки упали на 60%.
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Газовый шантаж России: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия намеренно ограничивает поставки газа, чтобы навредить Европе. Именно это еще один аргумент, чтобы европейцы как можно быстрее отказались от российского голубого топлива.
- Ранее россияне сообщили, что снижают поставки газа через "Северный поток" на 40%. Это прикрывают именно техническими проблемами. В сутки транспортируют 100 миллионов кубов газа, а раньше было 167.
- На подобные процессы в Европе уже отреагировала Турция. Анкара начала добывать газ из своего самого крупного месторождения в Черном море. Турки надеются, что к 2026 году удастся выйти на пик добычи.
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