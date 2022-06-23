Берлин опасается, что Россия может на 2 недели прекратить поставки газа в страну, – СМИ

Германия опасается энергетического кризиса зимой из-за действий России. В Берлине предполагают, что Москва использует техобслуживание "Северного потока-1", чтобы перекрыть поставки газа.

Как пишут СМИ со ссылкой на немецких чиновников, ситуация с поставками достаточно напряженная. Это – даже без отключения Nord Stream 1.

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Ранее дефицит восполняли благодаря поставкам через Украину и Польшу

Ранее при отключении оборудования дефицит восполняли благодаря поставкам через Украину и Польшу. Однако в этом году – из-за войны войны, которую начала Россия в Украине, этого может не произойти.

Они (россияне – 24 канал) уже сократили потоки через NS1 на 60 процентов и не компенсировали увеличением потоков через другие трубопроводы,

– отметил член немецкой бизнес-конфедерации BDI Карстен Ролле.

Поведение россиян – это "враждебный акт"

Между тем глава торговой организации Zukunft Gas Тимм Келер считает, такое поведение россиян – не что иное, как "вражеский акт". Также политичность решений Москвы отмечает и исполнительный директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер.

Он заверил, что ремонт оборудования могут использовать в качестве повода прекратить доставку голубого топлива на значительно более длительный срок.

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Франция уже не получает российский газ через Германию

Отметим, что Франция недавно перестала получать газ из России из-за германского трубопровода. 17% всего газа, который поступал во Францию, был именно российским. Его снабжали трубопроводами или танкерами. С начала года эти потоки упали на 60%.

Стоит знать Россия заработала более 93 миллиардов евро на экспорте топлива за первые 100 дней вторжения

Газовый шантаж России: коротко

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия намеренно ограничивает поставки газа, чтобы навредить Европе. Именно это еще один аргумент, чтобы европейцы как можно быстрее отказались от российского голубого топлива.

Ранее россияне сообщили, что снижают поставки газа через "Северный поток" на 40%. Это прикрывают именно техническими проблемами. В сутки транспортируют 100 миллионов кубов газа, а раньше было 167.

На подобные процессы в Европе уже отреагировала Турция. Анкара начала добывать газ из своего самого крупного месторождения в Черном море. Турки надеются, что к 2026 году удастся выйти на пик добычи.

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