Что может изменить диалог Зеленского и Си Цзиньпина: предположили сценарий

Диалог между Китаем и Украиной не будет означать моментальную остановку боевых действий. Но он мог бы дать Украине временную преференцию.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он подчеркнул, что Россия очень зависима от Китая, особенно по временному вопросу.

Смотрите также У Путина есть повод для тревоги: Си Цзиньпин присматривается к преемникам главы Кремля

Диалог даст Украине время

Вероятный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского может привести к уменьшению интенсивности боевых действий в Украине. Конечно, это не означает полное прекращение боев. Но это все еще может быть очень полезно.

Скорость наращивания военной способности у нас в разы больше, чем в России. Это понимает и Китай, и Россия,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Бесспорно Москва могла призвать 500 тысяч человек, однако не сможет обеспечить им должного вооружения. Для России в этом вопросе важен Китай.

А начало диалога между Си Цзиньпином и Зеленским может существенно изменить временные рамки подготовки к будущему широкомасштабному наступлению России. В этом вопросе Кремль очень зависим от Китая.

Важность диалога

В перспективе украинско-китайский диалог может привести и ко многим не очень приятным для Кремля процессам в России.

"Начиная этот диалог, мы получаем себе преференции временные, в позиционировании и так далее. Это важно. Такой сценарий мог бы развиваться", – отметил Клочок.

В неудобной позиции сейчас Соединенные Штаты Америки. Они потеряли свое доминирование на Ближнем Востоке из-за подписания контрактов с Ираном и Саудовской Аравией. Политэксперт добавил, что на Ближнем Востоке также можно ожидать разных сценариев, как, например, военной операции Израиля против Ирана.

Между тем, Иран продолжает присылать поддержку России. Об этом сообщили в Главном управлении разведки. Недавно Иран поставил России тысячу и отдельные комплектующие для производства боеприпасов.

Визит Си в Россию: важно для Украины