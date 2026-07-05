Подробности беседы с Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский рассказал в сообщении в Telegram.

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О чем говорили президенты Украины и Франции?

Политики согласились, что сейчас появилось "окно возможностей" для дипломатического урегулирования конфликта. Поэтому важно, чтобы Украина вместе с союзниками действовала максимально скоординированно и четко, чтобы заставить Россию пойти на мир.

И Зеленский, и Макрон согласны, что Европа обязательно должна быть вовлечена в дипломатический процесс по войне. Ее голос должен иметь значение.

Отдельно украинский лидер проинформировал французского коллегу о ситуации на поле боя и ключевых угрозах.

Зеленский отметил, что Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дронные удары по территории Украины. Лидеры обсудили, как противодействовать российским атакам, защитить людей и усилить украинскую ПВО.

Президент Украины поблагодарил Францию и добавил, что наша страна надеется на ее поддержку и решительные действия.

Стоит отметить, что удары по России и стойкость украинского общества продолжают существенно влиять на позицию международных лидеров. В частности, ранее Эмманюэль Макрон указывал на существенные изменения в отношении Дональда Трампа к Украине.

Кроме того, Макрон заявил, что страны G7, включая США, впервые за последние 18 месяцев подписали совместный документ по Украине. Политик подчеркнул, что США больше не позиционируют себя как нейтрального посредника, а открыто поддерживают Киев.

Напомним, что министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина получила преимущество над Россией на фронте и в применении дронов. По его словам, ближайшие месяцы открывают "окно возможностей", которым нужно максимально воспользоваться, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее пойти на мир. Союзники должны как можно скорее предоставить Украине обещанную помощь.