Беспилотник атаковал нефтепровод в Белгородской области, – СМИ

В Белгородской области снова громко. На этот раз якобы беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть – Дружба".

Взрыв в Белгородской области прогремел утром 3 марта. Об этом со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.

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Что известно о взрыве на подстанции нефтепровода

По данным российских телеграмм-каналов, около 7 часов утра самодельный дрон, снаряженный взрывным устройством, врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов вместимостью 3000 тонн в поселке Разумное.

В результате взрыва в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр. С подстанции эвакуировали четырех человек. По официальным данным, обошлось без пострадавших.

Заметим, что во взрывах оккупанты уже традиционно сразу же обвинили Украину. Россияне заявили, что дрон будто бы прилетел со стороны нашего государства. Однако, Украина не бьет по территории государства-агрессора. Воины уничтожают оккупантов только на нашей родной земле.

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