Беспилотник боевиков сбросил на жилой сектор Зайцево самодельные мины

На Донбассе пророссийские боевики сбросили с беспилотника 2 самодельные мины на жилой сектор Зайцево. Одна из них не сработала.

Инцидент произошел около 4:20 на северной окраине жилого сектора. В результате обстрела мирные жители не пострадали.

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Боевики сбросили самодельные мины

Взрывные устройства изготовили с помощью 3D-принтера. В каждом из них содержалось 500 граммов пластичного взрывчатого вещества. Боевики использовали специально изготовлении кассеты со стальными шарами диаметром до 6 миллиметров.



Боевики сбросили мины на Донбассе / Фото пресс-службы ООС

В командовании ООС подчеркнули, что оккупанты начали чаще применять беспилотники против украинских военных. Например, в течение последней недели они 5 раз запускали их на Донбассе.

Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы досудебного расследования Украины,

– рассказали в ООС.

В штабе добавили, что это является очередным свидетельством преступлений российских боевиков в Украине.

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