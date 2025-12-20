Дрон с флагом России якобы летал над Киевом: в сети распространили возмутительное видео

Днем в Киеве якобы случился позорный инцидент. Над украинской столицей на несколько минут взвился российский флаг.

В сети активно распространяют видео, на котором в небе над Киевом летает беспилотник с вражеским триколором, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте с триколором в Киеве?

В Киеве неизвестные якобы запустили БПЛА с российским флагом. Отмечалось, что беспилотник взлетел и упал, воздушную тревогу в столице не объявляли.

Над Киевом летала российская "тряпка": смотрите видео

В комментарии 24 Каналу в полиции Киева ответили, что сейчас проверяют событие. Пока не могут ни его опровергнуть, ни подтвердить.

Позже на официальном аккаунте полиции Киева появилось разъяснение. Видео с российским триколором в небе над столицей оказалось фейком.

Призываем представителей медиа и администраторов телеграмм-каналов проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее на широкую общественность,

– идется в сообщении полиции.

Что известно о других неприятных инцидентах с российским триколором