Флаг там даже не дрогнул, – в Воздушных силах прокомментировали так называемую "атаку" на Кремль
Источник:Донбасс. Реалии
В Москве закричали о якобы "атаке беспилотников" на Кремль. Оккупанты абсурдно пытались обвинить во всем наше государство. Однако у Украины нет информации о ночных "ударах".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что с первого взгляда, не может сказать, что именно происходило в Кремле. Он иронически добавил: "Что это было? Пожалуй, НЛО".
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Что говорят в Воздушных силах о якобы "атаке" на Кремль
Там флаг виден на том видео. Он даже не пошатнулся. И никаких последствий от этого нет,
– подчеркнул Игнат.
По его мнению, если Россия пытается показать какую-то эскалацию якобы со стороны Украины, то агрессор делает так постоянно. В частности, оккупанты постоянно цинично врут, будто бы мы сами бьем по своим жилым домам.
"Над самым центром, сердцем столицы, над зданием, где у них президент сидит, происходят такие вещи. Для меня это как минимум странно выглядит. Собственно, возможно, добиваются себе, и возможно, следует ожидать каких-то провокаций от них", – подытожил Игнат.
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Главное о так называемой "атаке беспилотников"
- Ночью 3 мая в Москве прогремели взрывы. В сети начали распространять видео с места происшествия.
- Позже у Путина заявили о якобы "атаке беспилотников" на Кремль, закричали о "покушении" на бункерного и уже традиционно обвинили Украину. Позже выяснилось, что кровавого диктатора в Кремле не было.
- Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что у Украины нет информации о якобы ночной "атаке".
- Также в ОП в который раз подчеркнули, что наше государство ведет исключительно оборонительную войну и не атакует территорию России.
- Заметим, что на обнародованных в сети кадрах в момент "удара" на куполе Кремля видны люди.