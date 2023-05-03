Флаг там даже не дрогнул, – в Воздушных силах прокомментировали так называемую "атаку" на Кремль

В Москве закричали о якобы "атаке беспилотников" на Кремль. Оккупанты абсурдно пытались обвинить во всем наше государство. Однако у Украины нет информации о ночных "ударах".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что с первого взгляда, не может сказать, что именно происходило в Кремле. Он иронически добавил: "Что это было? Пожалуй, НЛО".

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Что говорят в Воздушных силах о якобы "атаке" на Кремль

Там флаг виден на том видео. Он даже не пошатнулся. И никаких последствий от этого нет,

– подчеркнул Игнат.

По его мнению, если Россия пытается показать какую-то эскалацию якобы со стороны Украины, то агрессор делает так постоянно. В частности, оккупанты постоянно цинично врут, будто бы мы сами бьем по своим жилым домам.

"Над самым центром, сердцем столицы, над зданием, где у них президент сидит, происходят такие вещи. Для меня это как минимум странно выглядит. Собственно, возможно, добиваются себе, и возможно, следует ожидать каких-то провокаций от них", – подытожил Игнат.

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