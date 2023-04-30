Из-за войны россияне боятся даже звезд: в Москве женщинам мерещились "украинские дроны"

Из-за развязанной россией кровожадной войны в Украине неспокойно и в столице страны-оккупантки. Там в конце апреля, 28 числа, две москвички дважды вызвали стражей порядка посмотреть на звезды, которые им показались украинскими беспилотниками.

Обратились в полицию с разницей в 5 минут. Об этом рассказывают российские СМИ и телеграмм-каналы, сообщает 24 канал.

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Москвичам тревожно: уже звезды кажутся беспилотниками

Яркие точки в небе женщинам на улице Авиамоторной в Лефортово напомнили зависшие на месте беспилотники. Москвички были незнакомы друг другу, но из-за нервотрепки мгновенно позвонили в полицию, чтобы рассказать об увиденных ими "дронах".

Когда патруль прибыл на место "украинского вторжения", он убедился в безоблачном ночном небе на юго-востоке Москвы. А также – в паранойи местного населения.

Из-за темноты в столичном небе сильно засияли звезды,

– сообщили россияне.

Однако за бдительность женщин не похвалили. Вместо этого им после вызова пришлось в письменном виде дать объяснения.

Интересно, что в день вызова стражей порядка российские СМИ распространили информацию о другом дроне над аэропортом в Москве. Тогда пилот самолета Boeing якобы заметил маленький БПЛА при посадке самолета в аэропорт Шереметьево. Однако посадка самолета произошла беспрепятственно.

Не единственный "украинский БПЛА" в небе Москвы

Интересно, что через несколько дней российские СМИ и телеграм-каналы начали писать о другом неизвестном объекте. Его видели в небе над Москва-сити, который расположен в центре столицы.

Случилось это 30 апреля. И с тех пор официальной информации о "московском НЛО" еще нет.

Неизвестный объект над Москвой: смотрите видео

Парад беспилотников над Россией