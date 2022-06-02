Беспилотники россиян на территорию Сумской области сбрасывали самодельные взрывчатки

Российские беспилотники 1 июня сбрасывали на территорию Сумской области самодельные взрывчатки. Власти предупреждают жителей, чтобы не трогали незнакомые предметы на улицах.

Самодельные взрывчатки прилетели на территорию Краснопольского общества. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Как выглядят эти взрывчатки

Чиновник обнародовал их фото. На них можно видеть как эта конструкция выглядит: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху – часть воланчика.

Вероятный радиус поражения 30-50 метров,

– добавил Живицкий.

Он еще раз напомнил жителям региона – нельзя трогать незнакомые предметы. Ни в коем случае не следует стараться их обезвреживать самостоятельно. Если обнаружили что-нибудь похожее, нужно позвонить спасателям.



Самодельные взрывчатки россиян / Фото Дмитрия Живицкого



Взрывчатки россияне сбрасывали с беспилотника / Фото Дмитрия Живицкого

Обстрелы Сумщины

В последние недели кафиры ежедневно обстреливают территорию Сумской области. Живицкий рассказывал, что обстрелы есть вдоль всей линии границы. К примеру, 1 июня они выпустили по Шосткинскому району 6 ракет по авиации. О пострадавших и разрушениях не сообщали.

Кроме того, у границы с Сумщиной зафиксировано скопление вражеских войск. К Курской области россияне стащили дополнительные войска , артиллерию и ракетные установки. Правда, пока признаков подготовки повторного наступления на регион нет.

Несмотря на это, Алексей Арестович предполагал, что россияне могут попытаться снова напасть на столицу, а также на Сумскую и Черниговскую области.

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