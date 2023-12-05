Беспилотники СБУ поразили в Крыму ряд важных военных объектов, – источники
Беспилотники СБУ поразили ряд важных военных объектов во временно оккупированном Крыму. Речь идет о радиолокационных системах, стоянке вертолетов и системе управления зенитно-ракетных подразделений.
Об этом сообщают источники 24 Канала. К слову, взрывы ночью и утром 5 декабря раздавались в разных населенных пунктах полуострова, а оккупанты традиционно заявляли об успешной работе "пе-ве-о" и якобы "сбили" более 40 дронов.
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В Крыму поразили военные объекты
Как сообщают источники, 5 декабря беспилотники СБУ поразили несколько важных военных объектов. В частности, говорится о:
- радиолокационной системе "Небо-М" в районе населенного пункта Багерово,
- стоянке вертолетов, радиолокационной систему П-18 "Терек" и системе управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.
Этот утренний "хлопок" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ,
– сообщили источники.
Кроме того, источники 24 Канала добавили, что таким способом наша спецслужба поздравила оккупантов с международным днем волонтера и в который раз напомнила, что украинская земля в прямом смысле будет гореть у захватчиков под ногами.
Оккупанты жаловались на взрывы в Крыму 5 декабря: что известно
- Ночь на 5 декабря оказалась достаточно тревожной для оккупантов в Крыму. В сети сообщалось, что слышали серию мощных взрывов в разных городах полуострова. В частности, только в Феодосии и Керчи насчитали до 30 взрывов.
- Традиционно оккупанты начали отчитываться об успешной работе "пе-ве-о" и сообщили, что якобы сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, а еще 13 – "перехватили" над Азовским морем.
- Оккупанты жаловались, что под ударом якобы оказалась и нефтебаза – "Морской Нефтяной терминал". По словам россиян, один беспилотник упал в 70 метрах от одного из резервуаров, а второй – сдетонировал в воздухе. Традиционно пропагандисты заявили, что "разрушений нет".
- Днем 5 декабря взрывы во временно оккупированном Крыму продолжились. Около 12:22 громко было в Джанкойском районе. Как предполагают партизаны, под ударом могли оказаться военные объекты.
- Взрывы раздавались и в центральной части Севастополя. Как сообщают в сети, звуки были похожи на пуски реактивных бомбометов. В настоящее время оккупационные власти не комментировали причину взрывов.