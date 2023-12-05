Беспилотники СБУ поразили в Крыму ряд важных военных объектов, – источники

Беспилотники СБУ поразили ряд важных военных объектов во временно оккупированном Крыму. Речь идет о радиолокационных системах, стоянке вертолетов и системе управления зенитно-ракетных подразделений.

Об этом сообщают источники 24 Канала. К слову, взрывы ночью и утром 5 декабря раздавались в разных населенных пунктах полуострова, а оккупанты традиционно заявляли об успешной работе "пе-ве-о" и якобы "сбили" более 40 дронов.

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В Крыму поразили военные объекты

Как сообщают источники, 5 декабря беспилотники СБУ поразили несколько важных военных объектов. В частности, говорится о:

радиолокационной системе "Небо-М" в районе населенного пункта Багерово,

стоянке вертолетов, радиолокационной систему П-18 "Терек" и системе управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

Этот утренний "хлопок" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ,

– сообщили источники.

Кроме того, источники 24 Канала добавили, что таким способом наша спецслужба поздравила оккупантов с международным днем волонтера и в который раз напомнила, что украинская земля в прямом смысле будет гореть у захватчиков под ногами.

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