Дроны ВСУ уничтожают более половины техники россиян: Сырский назвал статистику поражений

Украина активно наращивает количество беспилотных систем и РЭБ. Успешное применение этого оборудования позволяет держать врага подальше от окопов ВСУ и уничтожать оккупантов дистанционно.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. По его словам, военные чаще и эффективнее используют БпЛА.

Украинские БпЛА устанавливают рекорды

По итогам января 2025 года силы дроны Сил беспилотных систем вывели из строя 66% российской техники. Так удалось уничтожить на 7% больше вражеских целей, чем в декабре.

В 49% случаев техника оккупантов подвергается поражению FPV-дронами. Их успешно используют подразделения 46 аэромобильной, 3 штурмовой и 80 десантно-штурмовой бригад. Главком решил отметить командиров, которые управляют беспилотными системами и показывают хорошие результаты.

Также Александр Сырский заслушал доклады о переформировании полков Сил беспилотных систем в целые бригады, а также о наращивании количества беспилотников в механизированных бригадах. Военные говорили также о новейших образцах комплексов РЭБ и их совместимость с БпЛА.

Кроме этого, главнокомандующему доложили, что Россия формирует свои войска беспилотных систем.

Мы знаем о замыслах противника и его конкретные планы, предусматривающие до 2030 года 210 тысяч военнослужащих войск БпС в 277 воинских частях и подразделениях. Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений беспилотных систем ВСУ, не стоит на месте, перенимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу,

– написал Сырский.

В дальнейшем использование беспилотников бойцами ВСУ будут совершенствовать, сферу – развивать, а достижения Сил беспилотных систем – масштабировать.

Напомним, недавно ВСУ использовали беспилотники дальнего действия, оснащенные 250-килограммовой авиабомбой. Такие дроны могут наносить удары по тылу противника.