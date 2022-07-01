"Народные байрактары" скоро будут в Украине: посол опубликовал последнее фото "птичек"
Источник:твиттер Василия Боднара
Компания Baykar бесплатно согласилась передать Украине три "Байрактара", на которые украинцы собрали деньги всего за несколько дней. Над беспилотниками идет работа на производственной линии.
Об этом рассказал в соцсетях посол Украины в Турции Василий Боднар. Он лично посетил производство беспилотников.
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Дипломат поблагодарил компанию Baykar за помощь
Посол своими глазами увидел, как создают для Украины настоящие "народные байрактары".
За эту невероятную поддержку я лично поблагодарил Baykar,
– написал Боднар.
600 миллионов гривен украинцы собрали за 3 дня
Отметим, что об акции сбора средств "Народный байрактар" волонтер Сергей Притула сообщил 22 июня. Сумма, которую хотели собрать, – полмиллиарда в украинской валюте. Уже через 12 часов неравнодушные украинцы "сбросили" денег на 1 беспилотник. Уже за несколько дней эта сумма увеличилась до 600 миллионов.Важно! Пораженная народной поддержкой инициативы компания Baykar сообщила, что не будет брать деньги за три беспилотника, а предоставит их Украине бесплатно.
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"Байрактар" на вооружении ВСУ: последние новости
- Акцию по сбору средств на "Байрактар" объявили в Польше. Там уже удалось собрать первый миллион.
- Министр обороны Алексей Резников заверил, что в войне против России украинцам будут помогать десятки турецких беспилотников.
- Несколько законтрактованных и оплаченных Украина получит уже в июле.
- В России "Байрактаров" боятся. Так пропагандистка Ольга Скабеева перестаралась и сообщила, что российская армия уничтожила уже тысячу турецких беспилотников.
Смотрите в видео о том, как Украина получила бесплатно "Байрактары":