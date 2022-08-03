У россии остались связи, – политолог предположил, причастен ли кремль к беспорядкам в ЮАР
лавров недавно совершил турне по странам Африки, где у россии еще остались связи. Вскоре после его поездки туда, вспыхнули беспорядки в ЮАР.
Об этом рассказал 24 каналу политолог Тарас Загородний. Однако он подчеркнул, что ЮАР всегда больше имела отношения с Западом, поэтому здесь следует все же различать.
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Причастна ли россия к беспорядкам в ЮАР
Загородний подчеркнул, что Южно-Африканская Республика еще со времен СССР никогда не входила в сферу влияния россии.
Она (ЮАР – 24 канал) была все же капиталистической экономикой, больше имела отношения с Западом,
– заметил политолог.
Он добавил, что ЮАР вообще была достаточно развита как для африканского континента.
Загородний о том, причастен ли кремль к беспорядкам в ЮАР: смотрите видео
"россия сейчас едет за старыми запасами"
По словам Загороднего, российские чиновники сейчас посещают те страны, в которых они в свое время поддерживали так называемые освободительные и антиколониальные движения. Там у россиян еще остались связи.
рссия сейчас едет за старыми запасами, если можно так сказать,
– заявил он.
Политолог отметил, что отношения россии с этими странами сейчас основываются не на идеологических факторах, а более прагматично-экономических.
Загородний добавил, что россия пытается консолидировать этот фронт, пугая африканские страны голодом. Так, она пытается получить поддержку в ООН, решая свои вопросы влияния на этом регионе.Кстати говоря! Египет отменил контракты более чем на 240 тысяч тонн украинского зерна, которые были забронированы еще в феврале и марте. Политолог Владимир Фесенко считает, что в этом точно есть российский след.
Поездка лаврова в Африку: что известно
- В конце июля сергей лавров устроил турне по Африке с соответствующими целями. Минобороны Британии рассказало, для чего глава российского МИД туда поехал.
- сергей лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Политолог Николай Давидюк подчеркнул, что просто больше нигде российских представителей не хотят принимать.
- Находясь в Египте, сергей лавров намекнул, что Украина должна согласиться на условия россии, угрожая эскалацией войны. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с египетским коллегой.
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