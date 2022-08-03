У россии остались связи, – политолог предположил, причастен ли кремль к беспорядкам в ЮАР

лавров недавно совершил турне по странам Африки, где у россии еще остались связи. Вскоре после его поездки туда, вспыхнули беспорядки в ЮАР.

Об этом рассказал 24 каналу политолог Тарас Загородний. Однако он подчеркнул, что ЮАР всегда больше имела отношения с Западом, поэтому здесь следует все же различать.

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Причастна ли россия к беспорядкам в ЮАР

Загородний подчеркнул, что Южно-Африканская Республика еще со времен СССР никогда не входила в сферу влияния россии.

Она (ЮАР – 24 канал) была все же капиталистической экономикой, больше имела отношения с Западом,

– заметил политолог.

Он добавил, что ЮАР вообще была достаточно развита как для африканского континента.

Загородний о том, причастен ли кремль к беспорядкам в ЮАР: смотрите видео

"россия сейчас едет за старыми запасами"

По словам Загороднего, российские чиновники сейчас посещают те страны, в которых они в свое время поддерживали так называемые освободительные и антиколониальные движения. Там у россиян еще остались связи.

рссия сейчас едет за старыми запасами, если можно так сказать,

– заявил он.

Политолог отметил, что отношения россии с этими странами сейчас основываются не на идеологических факторах, а более прагматично-экономических.

Загородний добавил, что россия пытается консолидировать этот фронт, пугая африканские страны голодом. Так, она пытается получить поддержку в ООН, решая свои вопросы влияния на этом регионе.

Поездка лаврова в Африку: что известно

В конце июля сергей лавров устроил турне по Африке с соответствующими целями. Минобороны Британии рассказало, для чего глава российского МИД туда поехал.

сергей лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Политолог Николай Давидюк подчеркнул, что просто больше нигде российских представителей не хотят принимать.

Находясь в Египте, сергей лавров намекнул, что Украина должна согласиться на условия россии, угрожая эскалацией войны. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с египетским коллегой.

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