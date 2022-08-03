Про це розповів 24 каналу політолог Тарас Загородній. Однак, він наголосив, що ПАР завжди більше мала відносини із Заходом, тому тут варто все ж розрізняти.
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Чи причетна росія до заворушень у ПАР
Загородній наголосив, що Південно-Африканська Республіка ще з часів СРСР ніколи не входила в сферу впливу росії.
Вона (ПАР – 24 канал) була все ж таки капіталістичною економікою, більше мала відносини із Заходом,
– зауважив політолог.
Він додав, що ПАР узагалі була достатньо розвинута як для африканського континенту.
Загородній про те, чи причетний кремль до заворушень у ПАР: дивіться відео
"росія зараз їде по старих запасах"
За словами Загороднього, російські посадовці нині відвідують ті країни, в яких вони свого часу підтримували так звані визвольні й антиколоніальні рухи. Там у росіян ще залишилися зв'язки.
росія зараз їде по старих запасах, якщо можна так сказати,
– заявив він.
Політолог зазначив, що відносини росії з цими країнами нині ґрунтуються не ідеологічних чинниках, а більше прагматично-економічних.
Загородній додав, що росія намагається консолідувати цей фронт, лякаючи африканські країни голодом. Так вона намагається отримати підтримку в ООН, вирішуючи свої питання впливу на цьому регіоні.
Поїздка лаврова до Африки: що відомо
- Наприкінці липня сєргєй лавров влаштував турне по Африці з відповідною метою. Міноборони Британії розповіло, для чого очільник російського мзс туди поїхав.
- сєргєй лавров відвідав Єгипет, Ефіопію, Уганду та Республіку Конго. Політолог Микола Давидюк наголосив, що просто більше ніде російських представників не хочуть приймати.
- Перебуваючи у Єгипті, сєргєй лавров натякнув, що Україна має погодитися на умови росії, погрожуючи ескалацією війни. Таку заяву він зробив під час пресконференції з єгипетським колегою.
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