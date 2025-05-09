В США считают Путина военным преступником, но у Трампа – другая проблема

Министр финансов США Скотт Бессент признал, что российский диктатор Путин является военным преступником. Однако не стоит делать из этого больших выводов, потому что его слова не означают изменение официального политического курса Соединенных Штатов.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, озвучив, что Бессент высказался относительно Путина в Конгрессе, где большинство присутствующих считают виновной в войне Россию, поэтому таким образом министр финансов США подстроился под позицию конгрессменов.

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Почему Трамп не называет Путина военным преступником?

Официальная же позиция Штатов и американского президента Дональда Трампа заключается в том, чтобы публично не называть Путина и Россию агрессором. Хотя Бессент и многие другие люди в администрации Трампа искренне считают главу Кремля военным преступником, все же им сложно отклоняться от линии президента США.

Продолжаются переговоры с Россией и они знают позицию Трампа, есть официальная позиция США. Соединенные Штаты рассматривают эту войну нейтрально и отстраненно, типа есть конфликт и война двух сторон, которые надо как-то примирить,

– пояснил Фесенко.

Отметим, политолог Олег Саакян также прокомментировал заявление Бессента в отношении Путина и высказал мнение, что Трампу безразлично, кто в этой войне жертва, а кто агрессор. Для американского лидера главное – посадить украинскую и российскую стороны за стол переговоров, чтобы поскорее завершить боевые действия.