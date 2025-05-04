В Вашингтоне россияне вышли на акцию "Бессмертный полк": украинцы дали отпор

В Вашингтоне состоялась первая время полномасштабного вторжения российская акция "Бессмертный полк". Однако американо-украинские активисты сорвали попытку пропагандистского марша.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

Смотрите также Мы не можем нести ответственность, – Зеленский о безопасности иностранцев в Москве 9 мая

Что известно о "Бессмертном полке" в США

Так, россияне с георгиевскими лентами и портретами прошли от Белого дома к Мемориалу Второй мировой войны, выкрикивая "С победой" и "Желаем здоровья". Среди толпы также заметно флаги с советской символикой и даже портретом Сталина. Этот марш в США называют "первой слаженной акцией за последние шесть лет".

Россияне устроили марш в США: смотрите видео

Представители организации Ukrainian Cultural Front DC организовали контракцию. Они следовали за российским маршем и выкрикивали: "Россия убивает гражданских", "Путин – преступник", "Россия – страна-террористка".

Украинцы пришли с протестом на акцию: смотрите видео

Один из украинских активистов рассказал, что российские СМИ, которые прибыли освещать акцию "Бессмертный полк", специально отходят как можно дальше от украинцев, чтобы было не слышно их возгласов и создать впечатление массовости.

Мы для того здесь, чтобы показать истинное лицо россиян. Такими своими движениями они хотят замылить глаза международному сообществу, особенно о преступлениях в Украине,

– говорит Владислав.

Непосредственно у мемориала Второй мировой войны россияне решили спеть "Катюшу". В ответ активисты включили звуки сирены.

"Катюшу" перебивают звуки воздушной тревоги: смотрите видео

Интересно, что в прошлом году россияне отменили "Бессмертный полк" в Москве и ряде других регионов. Акцию провели онлайн из-за "угрозы общественной безопасности".