Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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Що відомо про "Безсмертний полк" у США

Так, росіяни з георгіївськими стрічками та портретами пройшли від Білого дому до Меморіалу Другої світової війни, вигукуючи "З перемогою" та "Бажаємо здоров’я". Серед натовпу також помітно прапори з радянською символікою та навіть портретом Сталіна. Цей марш у США називають "першою злагодженою акцією за останні шість років".

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Представники організації Ukrainian Cultural Front DC організували контракцію. Вони слідували за російським маршем та вигукували: "Росія вбиває цивільних", "Путін – злочинець", "Росія – країна-терористка".

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Один з українських активістів розповів, що російські ЗМІ, які прибули висвітлювати акцію "Безсмертний полк", спеціально відходять якнайдалі від українців, аби було не чути їх вигуків і створити враження масовості.

Ми для того тут, щоб показати справжнє обличчя росіян. Такими своїми рухами вони хочуть замилити очі міжнародній спільноті, особливо про злочини в Україні,

– каже Владислав.

Безпосередньо біля меморіалу Другої світової війни росіяни вирішили заспівати "Катюшу". У відповідь активісти ввімкнули звуки сирени.

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Цікаво, що минулоріч росіяни скасували "Безсмертний полк" у Москві та низці інших регіонів. Акцію провели онлайн через "загрозу громадській безпеці".