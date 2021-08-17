Без паранджи, но по законам шариата: талибы рассказали, как будут относиться к женщинам
Источник:Al Jazeera
Боевики исламистской группировки "Талибан" 17 августа дали свою первую пресс-конференцию. На ней террористы рассказали об отношении к женщинам и дальнейших планах.
На пресс-конференции выступал представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. Он заявил, что "Талибан" никому не будет мстить и вообще якобы не планирует воевать.
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Правила для женщин
Талибы заверили, что позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка.Обратите внимание! Когда талибы в последний раз были у власти, то относились к женщинам, как к хламу. Им запрещали выходить на улицу без мужчин, носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи, ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами, ходить на работу, лечиться у медиков-мужчин и даже громко смеяться и веселиться.
Что еще сказал Муджахид
- "Талибы" издали распоряжение о всеобъемлющем помиловании.
- В Афганистане сформируют сильное инклюзивное исламское правительство.
Заметим, Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане. Однако чиновники настаивали, что в него должны войти женщины.
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- Иностранцам и посольствам гарантируют безопасность.
Добавим, что талибы пообещали не атаковать военных США при условии, если те покинут страну еще до 11 сентября 2021 года.
Что нужно знать о ситуации в Афганистане
- Талибы начали захватывать страну после того, как президент США Джо Байден заявил, что выводит свои войска из Афганистана. 15 августа боевики взяли под контроль Кабул. Местные власти фактически капитулировали, чтобы "избежать кровопролития".
- В США удивлены, что боевикам так быстро удалось захватить страну. Генсек НАТО Йенс Столтенберг возмутился, что афганское правительство за 20 лет американского финансирования и подготовки оказалось неспособным противостоять талибам.
- Часть населения боится выходить на улицу из-за анархии, другие – пытаются бежать из страны через аэропорт. За это на аэродроме образовался настоящий хаос. Сейчас там запрещены все рейсы, кроме военных.
- По состоянию на 17 августа выбраться из Афганистана хотят 153 украинца. В ночь на 16 августа наш самолет вывез из Кабула 80 человек, из которых 8 были гражданами Украины.