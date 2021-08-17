Без паранджи, но по законам шариата: талибы рассказали, как будут относиться к женщинам

Боевики исламистской группировки "Талибан" 17 августа дали свою первую пресс-конференцию. На ней террористы рассказали об отношении к женщинам и дальнейших планах.

На пресс-конференции выступал представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. Он заявил, что "Талибан" никому не будет мстить и вообще якобы не планирует воевать.

К теме Facebook удалит аккаунты "Талибана" и запретит весь контент

Правила для женщин

Талибы заверили, что позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка.

Что еще сказал Муджахид

"Талибы" издали распоряжение о всеобъемлющем помиловании.

В Афганистане сформируют сильное инклюзивное исламское правительство.

Когда талибы в последний раз были у власти, то относились к женщинам, как к хламу. Им запрещали выходить на улицу без мужчин, носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи, ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами, ходить на работу, лечиться у медиков-мужчин и даже громко смеяться и веселиться.

Заметим, Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане. Однако чиновники настаивали, что в него должны войти женщины.

Важно Талибы до смерти забили многодетную мать на глазах у детей

Иностранцам и посольствам гарантируют безопасность.

Добавим, что талибы пообещали не атаковать военных США при условии, если те покинут страну еще до 11 сентября 2021 года.

Что нужно знать о ситуации в Афганистане