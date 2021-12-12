Без России: Зеленский в Брюсселе может провести нормандскую встречу
Источник:ZN.UA
Украинский дипломат Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский может провести в Брюсселе нормандскую встречу. Однако на ней не будет присутствовать Владимир Путин.
Об этом посол Украины в Германии сообщил в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".
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В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцом и президентом Эммануэлем Макроном в формате нормандская тройка,
– сказал Андрей Мельник.
Эту информацию ранее подтвердил глава ОП Андрей Ермак. Он отметил: "Мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров нормандского формата".
Нормандский формат: последние новости
- Встреча лидеров нормандской четверки состоялась еще в декабре 2019 года. С тех пор Россия блокирует переговоры.
- Кремль предложил провести встречу на уровне министров 11 ноября. Однако за несколько дней до того глава российского МИД Лавров отказался участвовать. Свое решение он объяснил "несогласованностью итогового документа".
- Во Франции и Германии заявили, что это – "неправильная позиция".
- Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Москва в очередной раз показала, что именно она блокирует переговоры.
- Уже 17 ноября российский МИД опубликовал конфиденциальную переписку Лаврова и его французского коллеги Жана Ива Ле Дриана.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "попыткой окончательно добить нормандский формат".
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