Бежал под огнем россиян: как ВСУ взяли в плен оккупанта, благодаря ударному дрону

Украинские военные под Бахмутом с помощью дрона взяли в плен российского оккупанта. Последний, заметив наш беспилотник, решил сдаться.

Стоит отметить, что это произошло 9 мая – в день российского "победобеседания". Правда, оккупант жаловался, что его убьют свои же, однако рискнул и сохранил себе жизнь.

Смотрите также Россияне сетовали, что 9 мая на Москву летели "неизвестные дроны"

Как ВСУ взяли в плен россиянина с помощью ударного дрона

Воины роты ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен российского военного благодаря дрону. Враг заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться,

– рассказали наши военные.

Они позволили оккупанту пойти на этот жест и отправили ему послание, чтобы сдавался и шел за дроном. Когда россиянин прочитал его, начал показывать украинским бойцам, мол, его убьют свои. Однако решил, несмотря на огонь от "своих", попытаться сдаться в плен.

Украинская пехота и разведчики сопровождали врага вплоть до украинских позиций. Наши военные взяли его в плен.

ВСУ взяли в плен россиянина с помощью ударного дрона: смотрите видео

Этот кейс доказывает, что дроны в сегодняшней войне играют очень важную роль. Разведка, корректировка артиллерии, уничтожение техники и даже взятие оккупантов в плен,

– объяснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает армию дронов через платформу Владимира Зеленского UNITED24. Он заверил, что Украина продолжает усиливать украинских воинов и роты беспилотников.

Российские войска сбежали с позиции в Бахмуте

Владелец вагнеровцев Евгений Пригожин посетовал, что подразделение регулярных войск России оставило свои позиции в Бахмуте.

В частности, 9 мая "повар Путина" заявил, что одно из подразделений министерства обороны России скрылось с одного из флангов, бросив позиции в Бахмуте. Речь идет о 72-й бригаде минобороны России.

По его словам, оккупанты покинули почти 2 километра фронта и глубиной 500 метров. Пригожин не упустил возможности похвастаться, что якобы вагнеровцы его "заблокировали".

Следует отметить, что пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подтвердила эту информацию. В частности, там отметили, что заявление Пригожина правдиво.

Также владелец вагнеровцев говорил, что на этих позициях осталось "500 трупов" россиян. Это, по данным ВСУ, тоже правда. Подробнее о действиях оккупантов – читайте здесь.