Варто зазначити, що це трапилось 9 травня – у день російського "побєдобєсія". Щоправда, окупант бідкався, що його вб'ють свої ж, однак ризикнув та зберіг собі життя.

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Як ЗСУ взяли у полон росіянина з допомогою ударного дрона

Воїни роти ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського військового завдяки дрону. Ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися,

– розповіли наші військові.

Вони дозволили окупанту піти на цей жест та відправили йому послання, щоб здавався та йшов за дроном. Коли росіянин прочитав його, то почав показувати українським бійцям, мовляв, його вб'ють свої. Однак таки вирішив, попри вогонь від "своїх", спробувати здатись в полон.

Українська піхота та розвідники супроводжували ворога аж до українських позицій. Наші військові взяли його в полон.

ЗСУ взяли в полон росіянина з допомогою ударного дрона: дивіться відео

Цей кейс доводить, що дрони в сьогоднішній війні відіграють дуже важливу роль. Розвідка, коригування артилерії, знищення техніки та навіть взяття окупантів у полон,

– пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Він також подякував всім, хто підтримує армію дронів через платформу Володимира Зеленського UNITED24. Він запевнив, що Україна продовжує посилювати українських воїнів та ударні роти безпілотників.

Російські війська втекли з позиції у Бахмуті

Власник вагнерівців Євгеній Пригожин поскаржився, що підрозділ регулярних військ Росії залишив свої позиції у Бахмуті.

Зокрема, 9 травня "кухар Путіна" заявив, що один із підрозділів міністерства оборони Росії втік з одного з флангів, кинувши позиції у Бахмуті. Мовиться про 72-гу бригаду міноборони Росії.

За його словами, окупанти залишили майже 2 кілометри фронту і глибиною 500 метрів. Пригожин не втратив можливості похвалитись, що нібито вагнерівці його "заблокували".

Варто зазначити, що пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ підтвердила цю інформацію. Зокрема, там зазначили, що заява Пригожина правдива.

Також власник вагнерівців говорив, що на тих позиціях залишилось "500 трупів" росіян. Це, за даними ЗСУ, теж правда. Детальніше про дії окупантів – читайте тут.