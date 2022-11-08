От беженки к жене: чиновник из Чехии женился на украинке

Пресс-секретарь президента Чехии женился на сбежавшей от войны украинке. Сейчас молодожены проводят медовый месяц в Чехии.

Церемония прошла 4 ноября. По данным издания, 43-летний Овчачек сошелся со своей избранницей весной.

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Как прошла свадьба

Свадебная церемония прошла в костеле. Праздновали в тесном семейном кругу.

Как известно, жена Овчачека родом из Украины. Они познакомились, когда он предложил ей жилье в рамках помощи беженцам. Также сообщается, что у нее есть сын дошкольного возраста.

Овчачек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года.

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