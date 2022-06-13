Безопасного места нет, – полиция призвала жителей Киевщины не посещать леса и пляжи

На территории Киевской области все еще остается большое количество российских мин. Взрывотехники работают в усиленном режиме, чтобы найти и уничтожить все снаряды.

Из-за угрозы мин посещать пляжи и леса нельзя. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает 24 канал.

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Опасность есть не только на освобожденных территориях

Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы найти все оставшиеся от боевых действий взрывные устройства. Все находящиеся под оккупацией территории пока опасны. Кроме неразорванных снарядов и мин, есть ловушки и растяжки, которые россияне сознательно оставили, чтобы убить как можно больше гражданского населения,

– отметил Небитов.

Он отметил, что взрывотехники активно работают, но масштабы территорий, на которых вели боевые действия, очень большие.

По словам Небитова, опасность существует не только на их территориях, которые раньше были под оккупацией. Ведь россияне активно обстреливали область. Обломки ракет и неразорванные снаряды могли упасть где угодно. Поэтому отдых на природе стоит отложить до более безопасных времен.

Глава полиции Киевщины рассказал 2 истории о том, как местные жители Киевщины взорвались на минах:

в Вышгородском районе 2 человека поехали за дровами в лес и взорвались;

в Бучанском районе один человек поехал по грунтовой дороге и взорвался на мине.

К счастью, пострадавшие из обеих историй остались живы.

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После 24 февраля у нас нет безопасных территорий. Еще раз призываю граждан быть очень внимательными. Это небезопасно для жизни и здоровья. Вы подвергаете опасности не только себя, но и близких и детей, которых берете на отдых с собой,

– подчеркнул Небитов.

Последние трагические случаи с минами

11 июня в селе Грибовцы возле Одессы в Черном море погиб житель Донецкой области. 50-летний мужчина пошел купаться в море, но наступил на русскую мину, которая сорвалась с якоря и добралась до берега. Муж подорвался на глазах у жены, сына и друга. Кстати, товарищ погибшего чудом уцелел, ведь был недалеко.

Даже эта трагическая история не заставила одесситов уйти с пляжей. Несмотря на жесткий запрет и огромные риски, люди продолжают купаться в море и загорать на пляже. Тем самым они создают для патрульных дополнительную работу, поскольку правоохранители вынуждены разгонять отдыхающих.

В поселке Лазурное Херсонской области 3 июня на российской мини взорвались 3 местных жителя. Известно, что они наткнулись на снаряд на пляже недалеко от базы отдыха "Парус". Все трое погибли на месте происшествия.

К теме смотрите видео момента взрыва мины в Черном море: