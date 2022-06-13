Через загрозу мін відвідувати пляжі та ліси не можна. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє 24 канал.

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Небезпека є не лише на звільнених територіях

Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб знайти всі вибухові пристрої, які залишилися від бойових дій. Усі території, які перебували під окупацією, наразі небезпечні. Окрім нерозірваних снарядів та мін там є пастки та розтяжки, які росіяни свідомо залишили, щоб вбити якомога більше цивільного населення,

– зазначив Нєбитов.

Він зазначив, що вибухотехніки активно працюють, але масштаби бойових дій дуже великі.

За словами Нєбитова, небезпека існує не лише на них територіях, які раніше були під окупацією. Адже росіяни активно обстрілювали область. Уламки ракет та нерозірвані снаряди могли впасти будь-де. Тому наразі відпочинок на природі варто відкласти до безпечніших часів.

Глава поліції Київщини розповів про 2 історії про те, як місцеві мешканці Київщини підірвалися на мінах:

у Вишгородському районі 2 людей поїхали по дрова в ліс і підірвалися;

у Бучанському районі одна людина поїхала ґрунтовою дорогою й підірвалася на міні.

На щастя, постраждалі з обох історій залишилися живі.

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Після 24 лютого у нас вже немає безпечних територій. Ще раз закликаю громадян бути дуже уважними. Це небезпечно для життя та здоров'я. Ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й близьких та дітей, яких берете на відпочинок з собою,

– наголосив Нєбитов.

Останні трагічні випадки з мінами

11 червня у селі Грибівці біля Одеси в Чорному морі загинув мешканець Донецької області. 50-річний чоловік пішов купатися в море, але наступив на російську міну, яка зірвалася з якоря й добралася берега. Чоловік підірвався на очах у дружини, сина та друга. До речі, товариш загиблого дивом уцілів, адже був неподалік.

Навіть ця трагічна історія не змусила одеситів вернутися з пляжів. Попри сувору заборону та величезні ризики, люди продовжують купатися в морі та засмагати на пляжі. Тим самим вони створюють для патрульних додаткову роботу, оскільки правоохоронці змушені розганяти відпочивальників.

У селищі Лазурне Херсонської області 3 червня на російській міні підірвалися 3 місцевих мешканців. Відомо, що вони наштовхнулися на снаряд на пляжі, неподалік бази відпочинку "Парус". Усі троє загинули на місці події.

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