Ее задача дискредитировать высшее командование, – Игнат рассказал о конфликте с Безуглой

Украинская политическая деятельница Марьяна Безуглая известна своими критическими высказываниями о деятельности ВСУ, войне в Украине и руководстве страны. В своем посте в соцсетях она обвинила Воздушные силы в том, что они врут об обломках и "идут на поводу у Сил обороны, сокращая ПВО".

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат вступил в словесную перепалку с Марьяной Безуглой из-за этого случая. Полковник прокомментировал, зачем Безуглая часто делает провокационные заявления. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на его интервью для "Радио Свобода".

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Безуглая обвинила Воздушные силы во лжи: что говорит Игнат

По словам Юрия Игната, конфликт с Марьяной Безуглой начался еще во времена, когда главнокомандующим ВСУ был Валерий Залужный. Ее критика в отношении военных руководителей возмутила многих военных, ведь ее обвинения "были голословными".

Полковник не отрицает, что некоторые высказывания депутата были правдивыми, но добавляя свои трактовки, Безуглая пыталась манипулировать.

Я не хочу вдаваться в полемику, но, по моему мнению, ее задача – дискредитировать высшее военное руководство. Во время войны это не просто неуместно, а является деятельностью против Украины и украинского народа,

– сказал Юрий Игнат.

Военный добавил, что не может игнорировать лживую критику о сбивании вражеских воздушных целей, ведь народ доверяет армии, а Безуглая якобы пыталась исказить реальность.

Моя реакция вполне естественна. Я вынужден реагировать и всегда так делал раньше. Считаю, что за подобную деятельность должна быть ответственность, особенно во время войны. Уже многие призывали привлечь к ответственности тех, кто подрывает доверие к государству,

– отметил Игнат.

Напомним, ранее Марьяну Безуглую раскритиковал командир бригады беспилотников "Птицы Мадьяра". Все из-за того, что деятельница обвиняла в ненадлежащей работе военное командование, в частности командира батальона беспилотных систем "Ахилес". Мадьяр считает, что Безуглая таким образом работает на врага и призвал украинцев не поддаваться манипуляциям.