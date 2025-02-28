Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вступив у словесну перепалку з Мар'яною Безуглою через цей випадок. Полковник прокоментував, навіщо Безугла часто робить провокативні заяви. Про це 24 Канал пише з посиланням на його інтерв'ю для "Радіо Свобода".

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Безугла звинуватила Повітряні сили в брехні: що каже Ігнат

За словами Юрія Ігната, конфлікт з Мар'яною Безуглою почався ще за часів, коли головнокомандувачем ЗСУ був Валерій Залужний. Її критика щодо військових керівників обурила багатьох військових, адже її звинувачення "були голослівними".

Полковник не заперечує, що деякі висловлювання депутатки були правдивими, але додаючи свої трактування, Безугла намагалася маніпулювати.

Я не хочу вдаватися в полеміку, але, на мою думку, її завдання – дискредитувати вище військове керівництво. У час війни це не просто недоречно, а є діяльністю проти України та українського народу,

– сказав Юрій Ігнат.

Військовий додав, що не може ігнорувати брехливу критику про збиття ворожих повітряних цілей, адже народ довіряє армії, а Безугла начебто намагалася викривити реальність.

Моя реакція цілком природна. Я змушений реагувати і завжди так робив раніше. Вважаю, що за подібну діяльність має бути відповідальність, особливо під час війни. Вже багато хто закликав притягнути до відповідальності тих, хто підриває довіру до держави,

– зазначив Ігнат.

Нагадаємо, раніше Мар'яну Безуглу розкритикував командир бригади безпілотників "Птахи Мадяра". Усе через те, що діячка звинувачувала в неналежній роботі військове командування, зокрема командира батальйону безпілотних систем "Ахілес". Мадяр вважає, що Безугла таким чином працює на ворога та закликав українців не піддаватися маніпуляціям.