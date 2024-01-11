Безуглая утверждает, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"

Народная депутат 11 января сообщила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа". Она подчеркнула, что ей не нужна "слабая фракция и партия в войне".

О том, что Марьяна Безугла будто бы написала заявление, она рассказала в своем фейсбуке. В то же время она отметила, что в дальнейшем будет поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского. Несмотря на это, не хочет "иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзят нож в спину".

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Что возмутило Безуглую

Она недовольна тем, что от нее якобы требуют молчать, "что комитет нацбезопасности бездельничает, кто и что творит в комитете". Также она возмущена тем, что от нее требуют "молчать не только снаружи, но и внутри".

"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с будь-чем до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного двигателя страны. И это только несколько примеров. Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!" – написала она.

Народная депутат подчеркнула, что будет биться всеми методами и не будет медлить. По ее словам, "ничто не может отнять внутреннее чувство чести и гордости".

Постановление об увольнении Безуглой: что происходило

10 января во время заседания Верховной Рады на повестку дня не смогли вынести постановление об освобождении Марьяны Безуглой. Ее стремились лишить должности заместителя председателя комитета по безопасности и обороне.

Ее стремились лишить должности заместителя председателя комитета по безопасности и обороне. По словам депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, против выступил Давид Арахамия. Даже трибуну в зале Рады заблокировали. После чего заседание закрыли, а постановление по Безуглой запланировали пересмотреть во время следующего заседания.

Впоследствии в эфире 24 Канала Ярослав Железняк заметил, что в последние минуты с повестки дня исчезло постановление об увольнении Безуглой. Он отметил, что для спасения народного депутата устроили самую настоящую спецоперацию.

В результате коллегия по коалиции решила в первый день первого заседания после длительного перерыва завершить свое заседание. Это сделали для того, чтобы сохранить должность депутата.

Марьяна Безуглая – мажоритарный депутат Оболонского района. Следовательно, если одобрят выход из фракции и партии "Слуга Народа", это не лишит ее мандата народной депутатки.