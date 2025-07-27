Безуглая заявила, что у нее синдром Аспергера: имела ли она доступ к государственной тайне

Марьяна Безуглая призналась, что у нее синдром Аспергера. На фоне обнародования нардепом ее заболевания началась дискуссия о том, можно ли ей давать допуск к государственной тайне.

Все началось с того, что руководитель коммуникаций Института экономических исследований Елена Шкарпова в посте в Facebook попыталась "посмотреть на человека, который всех раздражает, удивляет и бесит, под другим углом", передает 24 Канал.

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Как Безуглая призналась, что у нее синдром Аспергера?

Шкарпова заметила, что Безуглая как личность "не вписывается в общественно-принятые нормы". "Причины этому настолько глубокие, что я могу лишь очень поверхностно о них судить, и все равно точно ошибусь", – написала она.

Руководитель Института экономических исследований считает, что Безуглая – это "совершенно иной тип личности и психики". Она отметила, что "нет смысла проклинать ее (Безуглую – 24 Канал) и называть сумасшедшей, потому что это не влияет ни на нее саму, ни добавляет кому-то другому баллов".

Тогда в комментарии под заметкой нардеп и призналась, что у нее синдром Аспергера. Она поблагодарила Шкарпову за то, что та "так внимательно написала и вникла в суть Аспергера, или нейроотличительного мышления".

Безуглая рассказала, что первым народным депутатом, кому она открыла свой диагноз, был Федор Вениславский.

Он вроде понял, и даже немного с ним стало легче, но потом начал с тройной силой "мочить" меня везде, где только мог, без всякого предупреждения или объяснения... Честно, это был удар. После этого почти никому не открывалась. А тем, кому и говорила, опять же, использовали это против меня,

– поделилась нардеп.

Безуглая объяснила, что она "чувствует эмоции, но несколько иначе", имеет высокий порог страха и ей трудно врать.

Нардеп отметила, что мышление у людей с Аспергером несколько другое.

Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выводится результат, который состоит из всех, по моему мнению, учтенных переменных,

– написала чиновница.

Безуглая говорит, чтобы оставаться собой, адаптироваться в обществе и развиваться, ей необходимо придерживаться четкого внутреннего кодекса. Это имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительного – например, она просто не способна принять коррупционное решение, потому что для нее это как "запретная команда" в программе. Или же – ни разу в жизни не употребляла нецензурных слов, потому что с детства это правило было частью ее личного кодекса.



Что такое синдром Аспергера?

Это один из вариантов аутизма, который влияет на то, как человек общается, воспринимает мир и взаимодействует с другими. Он не связан с задержкой умственного развития – интеллект у людей с этим синдромом обычно в пределах нормы или даже выше среднего.

Основные черты синдрома Аспергера: сложность в социальном взаимодействии : человеку трудно "читать" эмоции, невербальные сигналы (жесты, мимику), поддерживать разговор или понимать социальные правила;

: человеку трудно "читать" эмоции, невербальные сигналы (жесты, мимику), поддерживать разговор или понимать социальные правила; буквальное восприятие : часто воспринимают сказанное очень буквально, не понимают намеков, иронии или шуток;

: часто воспринимают сказанное очень буквально, не понимают намеков, иронии или шуток; сильная заинтересованность в узкой теме: могут очень глубоко увлекаться определенной сферой – например, историей, математикой, поездами и т.д;

могут очень глубоко увлекаться определенной сферой – например, историей, математикой, поездами и т.д; потребность в рутине: изменения в повседневной жизни или внезапные события могут вызвать стресс. Сегодня этот синдром больше не выделяют отдельно: он входит в более широкое понятие расстройств аутистического спектра (РАС). Кстати, синдром Аспергера и у известного американского миллиардера Илона Маска.

Имела ли Безуглая доступ к государственной тайне?

Журналист The Kyiv Independent Даниил Мокрик в посте в Facebook спросил Марьяну Безуглую, имеет ли она с таким диагнозом доступ к государственной тайне.

Дело в том, что синдром Аспергера есть среди перечня психических расстройств, при наличии которых лицо не может получить доступ к государственной тайне. Об этом говорится в приказе, утвержденном Минздравом и СБУ. Синдром Аспергера входит в категорию F8.

В документе также есть примечание, в котором указано, что "при наличии указанных нарушений в прошлом такие лица (с синдромом Аспергера) могут быть допущены к гостайне при условии устойчивой ремиссии (более 5 лет), что определяется индивидуально врачом- психиатром".

Учитывая это, Мокрик также задал логичные вопросы о том, действительно ли Безуглой официально диагностировали синдром Аспергера и перешло ли расстройство в ремиссию.

В комментариях Безуглая сообщила, что имела доступ к государственной тайне, но относительно синдрома Аспергера ответила журналисту: "Это не его дело".

Это мое дело, как гражданина. Потому что или он у вас диагностирован официально, и тогда вы не должны иметь доступа к государственной тайне, или вы себе его диагностировали сами. Это – не о стигматизации. Это – о соблюдении законодательства. Не манипулируйте настолько дешево,

– отреагировал на комментарий нардепа журналист.

Какие последние скандалы с участием Безуглой?

Заметим, что Безуглую часто обвиняют в отсутствии эмпатии. Так, у нее был скандал с музыкантом Тарасом Тополей.

В июне квартира певца попала под российский обстрел. Тогда Марьяна Безуглая назвала это "кармой". Она обвинила лидера группы "Антитела" в том, что он "мобилизовался для картинки" и выпустил песню "Фортеця Бахмут" на заказ, когда в городе "игнорировали фортификации, здравый смысл".

Тарас Тополя отреагировал иронично, открыв сбор средств на "психиатра" для депутата. Тополя отметил, что если Безуглая откажется от помощи, средства пойдут на поддержку детей погибших бойцов 130 батальона ТрО. Чиновница в свою очередь заявила, что примет миллион гривен и потратит его на дроны-перехватчики.

Большой шквал критики вызвало сообщение Марьяны Безуглой о погибшем в ДТП нардепе от "Голоса" Ярославе Рущишине. Она упрекнула покойного в том, что тот не отличился в парламенте ничем особенным. Мол, если бы он выступал за реформы или мобилизовался, то "был бы в разы полезнее".

В комментариях украинцы заметили, что у Безуглой "действительно проблема с эмпатией и чувством такта".