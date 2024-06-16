Безумные предложения Путина свидетельствуют о том, что он паникует, – премьер Нидерландов

Нидерландский премьер-министр объяснил, что "условия мира" Владимира Путина свидетельствуют о том, что он паникует. Политик назвал их бессмысленными.

Премьер-министр Нидерландов в комментарии журналистам Суспильного сказал, что Россия должна быть привлечена к какому-то этапу этого мирного процесса. Что касается диктатора Путина, то 14 июня он заявил о так называемых "условиях" переговоров с Украиной, пишет 24 Канал.

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Что сказал Рютте о заявлениях Путина

Нидерландский политик Марк Рютте заявил, что Россию надо привлечь к мирному процессу с Украиной на каком-то этапе.

"Но очевидно, что Путин больше заинтересован в государственном визите в Северную Корею, чем в том, чтобы присутствовать на этой встрече", – заверил премьер Нидерландов.

Что сказал Рютте: смотрите видео

Он пояснил, что в 2023 году в мирном процессе участвовали 15 стран, сейчас их более 90. Государства будут говорить о важных вопросах. В частности, продовольственной безопасности, ядерной безопасности, гуманитарных вопросах, воссоединения семей, похищенных Россией детей.

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Тот факт, что Путин вчера (14 июня – 24 Канал) выступил с этим нелепым "мирным предложением" свидетельствует о том, что он паникует,

– пояснил Марк Рютте.

Также 15 июня на Саммите мира в Швейцарии вице-президент США Камала Харрис заявила, что, говоря честно, Владимир Путин говорит не о переговорах, он говорит о капитуляции.

Что Рютте говорит о Путине: смотрите видео

Что предложил Путин накануне Саммита мира