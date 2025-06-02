Россия продолжает отрицать тезис о безусловном прекращении огня, – Кислица о Стамбуле

В Стамбуле 2 июня завершился второй тур переговоров Украины и России. Первый заместитель руководителя Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал некоторые детали.

Он отметил, что Россия продолжает выступать против безусловного прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступления Сергея Кислицы после окончания переговоров.

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Россия не желает прекращения огня

Российская сторона отрицает тезис о безусловном прекращении огня. Так, к слову, было и во время первого тура переговоров 16 мая.

Наше предложение о полном прекращении огня остается в силе. И это указано в тех бумагах, которыми мы сегодня (2 июня – 24 Канал) обменялись,

– подчеркнул Кислица.

К слову, пока известно, что Украина и Россия договорились о новом обмене пленными и возвращении тел погибших воинов.

Также министр обороны Рустем Умеров рассказал, что все ключевые вопросы "могут быть решены только на самом высоком уровне", то есть во время встречи президентов. Украина ожидает получить ответ по этому поводу до 30 – 31 июня.