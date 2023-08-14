Украина рассматривает возможность приостановки безвиза с Израилем: посол объяснил причину

Украина хочет приостановить безвизовый режим с Израилем на время. В то же время о разрыве межправительственного соглашения речь не идет.

Украина рассматривает возможность приостановки действия безвизового режима с Израилем из-за рисков, спровоцированных ежегодным паломничеством в Умань. Украина не имеет достаточно средств для защиты паломников.

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В Украину хотят приехать 30 тысяч паломников

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, сейчас на повестке дня снова вопрос о целесообразности отвлечения огромного количества госслужащих во время военных действий для обеспечения безопасности паломников.

"Речь не идет об отмене. Рассматривался вопрос о приостановлении. То есть межправительственное соглашение никто не собирался отменять", – сказал он.

Посол сообщил, что в Украину хотят приехать около 30 тысяч паломников из Израиля. Они намерены посетить могилу цадика Нахмана в Умани для празднования Рошга – Шана.

Украина не может обезопасить их от атак российских оккупантов. Корнийчук подчеркнул, что нашей стране не хватает средств ПВО для обеспечения безопасности своих городов.

Посольство настаивает на том, что если вы по каким-либо причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно, вы хотите защитить своих. Это логично,

– сказал он, обращаясь к Израилю.

Евгений Корнийчук также назвал опасения Израиля по поводу того, что западное оружие может попасть в руки российской армии, ничем не обоснованными

"Речь всегда шла о сотрудничестве именно в вопросах защиты гражданского населения. И вы понимаете, что средства ПВО никогда не выставляются на передовой. То есть, быть захваченными врагом они фактически не могут. Мы говорим о защите глубокого тыла", - добавил он.

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