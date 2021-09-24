Безжалостная дипломатия: США ставят на место Россию и Францию

США, как и обещал Джозеф Байден, действительно вернулись. После долгих прелюдий они начали наносить удар по автократам России и Китая, а также по прихвостням Владимира Путина в Европе.

Эти удары показывают, что играться и уговаривать администрация Байдена больше не намерена. Дальше – только наступление.

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О чем говорил Байден

Джо Байден впервые выступил на Генассамблее ООН. Его речь была пронизана одним важным сообщением миру – Америка переходит от политики беспощадных войн к стратегии беспощадной дипломатии.

Многие, в том числе и в России, восприняли эти слова как слабость. Мол, Байден принял факт, что не способен бороться с автократами, а потому призывает помириться.

Похоже, что только настоящие друзья Америки, а также обиженная Франция, поняли посыл обращения – новая американская дипломатия всегда будет иметь за спиной сильные военные альянсы и мощные экономические рычаги.

Эти составляющие будут беспощадно применяться к тем, кто нормального языка не понимает.



Речь Байдена была пронизана важным сообщением миру / Фото Getty Images

Как раз Франция первой почувствовала на себе этот новый подход в действии. Вспомните, как в июне, во время своего европейского турне, Байден, в том числе и на саммите G7, призывал демократический мир сплотиться вокруг борьбы с автократами.

Тогда для этого даже были выработаны первые экономические инициативы. Например, новый инфраструктурный проект на триллионы долларов или новая зона свободной торговли и обмена технологиями.

Более того, даже Кремлю было предложено выйти на новый уровень общения, ведь Байден пошел на уступки по "Северному потоку-2".

Как Кремль воспринял призывы Байдена

И в России, и в Европе как-то извращенно истолковали призывы Байдена к миру. Россия использовала достройку своей трубы для тотального газового шантажа Европы.

Франция, которая пытается перебрать на себя лидерство в ЕС, вдруг стала заявлять о "стратегической автономии ЕС", намекая на то, что все июньские договоренности могут так и остаться только на бумаге.

Первый удар пришелся по Франции

Здесь на арену и вышли США, чтобы показать, что такие игры с ними опасны. Первый удар пришелся как раз по Франции, когда США заявили, что Индо-Тихоокеанский регион, для противостояния Китаю, они берут полностью под свою опеку, фактически игнорируя наработки ЕС по этому вопросу.

Все же вы помните о создании нового военного альянса между Австралией, Великобританией и США. Также о том, что Австралийцы в последний момент отказались от 40-миллиардного контракта на поставки французских подлодок, взамен на американские атомные.

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Франция и после этого попыталась поиграть мускулами и шантажировать США тем, что Европа может разорвать отношения с Америкой.

Яркий пример – это саботаж первого саммита новосозданного союза западных стран по выработке новой модели торговых отношений, где нет места Китаю и России. Или отзыв Францией своих послов из США и Великобритании.

Но и этот саботаж не сработал. Здесь все мы стали свидетелями той самой "эры безжалостной дипломатии США". Ведь после громких, совсем не дружественных заявлений, Эммануэль Макрон и Джо Байден всё же провели переговоры.



Эммануэль Макрон провел переговоры с властью США / Фото Getty Images

Они пришли к выводу, что нужно "начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия и предложения конкретных мер для достижения общих целей".

Более того, сразу после этого Макрон заявил, что посол Франции возвращается в Вашингтон, а скандал с сорванным контрактом попытаются уладить с помощью компенсации, которую выплатит Австралия. Этот эпизод показал – не стоит дразнить США и заигрывать с диктаторами Китая и России.

Для России дела не складываются хорошо

Для самой России дела складываются не очень хорошо и вряд-ли пропагандисты Кремля смогут выставить это как победу Путина. Осознав, что Кремль не воспользовался шансом на нормализацию отношений, Белый дом пошел в атаку.

Нижняя палата Конгресса США приняла очень болезненные поправки к оборонному бюджету США, направленные против России.

Первая из них призывает Белый дом ввести новый пакет санкций против всех компаний и лиц, которые причастны к строительству и будущей эксплуатации "Северного потока-2". Как вы понимаете, сделку между Байденом и Ангелой Меркель выбросили в урну.

Кроме того, у США появился прекраснейший тандем в Европе – с Польшей, которая получила право на сертификацию российского газопровода.

Здесь интереснейший момент: компания, выигравшая право на сертификацию, уже вставляла палки в колеса российскому "Газпрому".

Компания-оператор "Северный поток-2" через немецкий суд пыталась обойти нормы газовой директивы ЕС, чтобы и компания-поставщик и компания-владелец трубы была одной и той же.

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Но тогда в процесс вмешалась польская компания и оператор российской трубы проиграл суд. Теперь эта компания будет сертифицировать трубу. Как? Думаю, ответ очевиден.

Конгресс США ударит по олигархам Путина

Кроме трубы, Конгресс США наконец принял решение ударить и по ближайшим олигархам Путина – его кошелькам. Новый оборонный бюджет обязывает Белый дом ввести санкции против 35 человек, приближенных к Путину.



Конгресс США ударит по олигархам Путина / Фото Getty Images

Это олигархи, типа Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, главы "Газпрома" и "Роснефти", российские пропагандисты, типа Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, и даже бывший личный телохранитель Путина – Виктор Золотов.

Но самый сокрушительный удар оставили на десерт. Согласно принятым поправкам, гражданам США будет запрещено покупать или продавать облигации в любой валюте, которые будут выпущены Центробанком России или Казначейством. Причем и на вторичном, и на первичном рынках.

Что это значит для России

После этого Россия не сможет занимать деньги на внешних рынках, тем более в предверии кризиса, который может разгореться с территории Китая. Единственный выход для Кремля – это беспощадно тратить свои золотовалютные резервы.

Конечно, окончательное решение о санкциях примут в Сенате. Также его должен подписать президент США. Но единогласность Палаты представителей Конгресса вселяет надежду.

Почему США начали действовать

Но почему же США решили прибегнуть к таким мерам и в отношении России, и в отношении Европы именно сейчас? Всё просто.

Уже в конце октября Байден приедет в Рим на саммит G20, где снова будет обсуждаться вопрос – как именно мир должен противостоять автократам и глобальным вызовам.

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За последние дни Байден показал, что готов создавать союзы с сильными, такими как Великобритания и Австралия. Также то, что он готов наказывать тех, кто не оправдывает надежды. Заметьте, что в этой борьбе не прозвучало ни одного выстрела. Всё, как и обещал американский президент.

Я вас уверяю, что уже к новому саммиту G20 Франция и Германия будут вести себя совсем по-другому. Если они, конечно, вынесли урок. Если нет, то их участь незавидна.

Что будет делать Россия – пока непонятно, ведь растерянный Путин спрятался в бункер и не подает голоса. Вот такая новая эра безжалостной демократии от Байдена.